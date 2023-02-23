Мужчина старше на 20 лет: есть ли будущее у таких отношений

Пары, где мужчина намного старше женщины, встречаются довольно часто. Одни считают такой союз абсолютно неприемлемым, а другие — наилучшим вариантом. Почему люди выбирают партнеров с большой разницей в возрасте? Влияет ли она на отношения? Об этом рассказал эксперт по отношениям и личностному росту Бартош Нафальски.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Почему девушек привлекают взрослые мужчины

Видео дня

Первая причина в позднем психологическом развитии мужчин. Ученые Оксфордского университета доказали, что парни созревают позже, чем девушки из-за особенностей гормональной системы. На пике полового созревания мужчины находятся в 19 лет, но морально готовыми к самостоятельной жизни становятся намного позже.

Мужчины гораздо дольше живут с родителями. В 20–30 лет они еще не готовы вступать в серьезные отношения и создавать семью.

При этом они могут быть очень даже привлекательными для противоположного пола: иметь хороший доход, находиться в отличной физической форме. Но совершенно не годиться для стабильных отношений по причине того, что еще не «доросли» до этого. Им вполне комфортно жить с мамой, которая накормит, постирает, еще и на свидание соберет. Зачем брать ответственность за кого-то, если комфортно и так?

И раз девушки не могут получить от ровесников стабильность и брак, то начинают смотреть на мужчин намного старше. Тех, кто психологически созрел, повзрослел и морально готов к семье.

Вторая причина в том, что люди хотят найти в партнерах то, в чем нуждаются.

Часто они ищут безопасность, которая выражается в том числе в деньгах. Поэтому нередко девушки выбирают взрослых, состоявшихся мужчин, которые могут их обеспечить и дать стабильность.

Сложно ожидать от 20-летнего парня, что он сможет обеспечить безбедную жизнь девушке. Деньги у мужчин, как правило, появляются уже в более зрелом возрасте — к 35–40 годам.

Почему мужчины предпочитают молодых девушек

Здесь тоже стоит обратиться к истории — еще лет 30 назад 40-летний мужчина считался чуть ли не стариком. Зачастую это был солидный человек, с животом, сединой и обвисшей кожей.

Сейчас в те же 40 многие мужчины выглядят совершенно иначе, потому что занимаются спортом, ведут активный образ жизни, следят за питанием, не пьют алкоголь. Это полные сил люди, для которых жизнь начинается заново.

К этому возрасту они начинают понимать, чего хотят, у них для осуществления планов есть все возможности и опыт. Если по молодости и были какие-то вредные привычки, то к 35–40 годам уже появляются иные ценности.

Сами же мужчины выбирают девушек моложе себя, потому что они красивые, активные, интересные, с задором в глазах. Но при этом их не привлекают девочки, которые кроме красивой фигуры ничего не могут предложить. У успешных состоявшихся мужчин есть строгие требования. Им интересны девушки с похожими качествами и жизненными ценностями.

Причем им не обязательно должно быть 20–30 лет, вполне может быть 40 и даже больше, главное здесь — внутреннее состояние и позиционирование женщины, активность, жизнелюбие и похожие взгляды на жизнь, общие интересы.

Есть ли будущее у отношений с большой разницей в возрасте

Долгого будущего у пары нет, если ему 90, а ей 23. А если серьезно, то перспектива у таких союзов неплохая. По исследованиям американских психологов, идеальные отношения — брак или долгосрочную связь больше, чем на 2 года — проще всего построить с разницей в возрасте больше 7 лет.

По наблюдениям специалистов, идеальная разница — от 7 до 15 лет. Вполне может быть и 20 лет или больше, все зависит от уровня развития и жизни самих партнеров.

Приличная разница в возрасте может помочь создать крепкие отношения, потому что мужчина способен обеспечивать семью на всех уровнях — морально, физически и материально. То есть может выполнять задачи защитника, папы и любимого мужчины. А не быть в роли младшего брата или одноклассника.

В качестве другого примера можно привести пару Анны Николь Смит и ее 89-летнего мужа, чья свадьба шокировала людей по всему миру. Она была популярной моделью 90-х годов, молодой и очень красивой. Зачем же она вышла замуж за старика? Все просто — они нашли друг в друге то, в чем нуждались.

У них не было интимной близости. Он подарил Анне заботу о ней и ее сыне, которую она не получала от других мужчин, а она ему — внимание и участие, поскольку дети его бросили, и он чувствовал себя одиноким. Несмотря на сплетни и домыслы, она не была с ним из-за денег, а любила за то, что он делал для нее и ребенка. История их отношений стала, пожалуй, самым ярким примером удачной пары с большой разницей в возрасте.

Подводя итог, можно сказать, что разница в 15–20 лет — это не плохой расклад, а часто совсем даже наоборот. Все зависит от конкретных ситуаций и людей. В отношениях нужно смотреть не на цифры, а на качества партнеров, их готовность к построению стабильной связи.