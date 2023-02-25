Большинство женщин считают, что мужчина должен зарабатывать 50—150 тысяч рублей в месяц

14% женщин и 25% мужчин считают, что мужчина должен зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "Волга Ньюс".

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При этом 30% женщин и 22% мужчин думают, что сильный пол должен зарабатывать 50 000—100 000 рублей в месяц, 25% женщин и 20% мужчин — 100 000—150 000 рублей. По мнению 7% женщин и 6% мужчин — 150 000—200 000 рублей.

5% женщин и 7% мужчин считают, что настоящий мужчина должен иметь ежемесячный доход не менее 200 000 рублей. 19% женщин и 21% мужчин считают, что доход мужчины не имеет значения.

Как наиболее важные качества мужчин 83% женщин и 60% мужчин назвали любовь и заботу о близких. Честность и порядочность отметили 83% женщин и 74% мужчин. 60% женщин и 44% мужчин считают, что настоящий мужчина должен быть добрым. Мужество в качестве такого качества назвали 55% женщин и 61% мужчин. Интеллект считают важным 47% женщин и 62% мужчин, а чувство юмора — 50% женщин и 38% мужчин. Таланты, необходимые настоящему мужчине, считают важными 10% женщин и 14% мужчин.