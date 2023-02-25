Чего не должно быть в здоровых отношениях

Какими должны быть любовные отношения? Если порой холодок и претензии в отношениях неизбежны хотя бы потому, что мы живые люди. Тем не менее, есть несколько вещей, которых не должно быть в здоровых отношениях.
Начинается все со слов: «Давай это лучше сделаю я», «Без меня ты не справишься». А заканчивается все это эмоциональной зависимостью от партнера. В переводе эти фразы звучат как-то так: «Я хочу, чтобы ты была от меня зависима, хотя бы так я почувствую себя нужным». В токсичных отношениях так же часто можно услышать такие манипуляции: «Если ты не сделаешь это — мы расстанемся».
Причем любого интереса: сексуального и личного. В здоровых отношениях влечение должно обязательно присутствовать. Если сексуальный интерес пропадает — это первый звоночек, что-то пошло не так. Может стоит задуматься, что сексуальный интерес партнера появился к кому-то другому?
Это означает, что партнер, зная, что человека в отношениях что-то тревожит, игнорирует это намеренно, никак не обсуждая эту проблему. Таки образом, человек оставляет свою вторую половинку наедине с проблемой. Это признак нездоровых отношений.
Важно понимать, что в отношениях не стоит что-либо запрещать или как-либо контролировать. «Не выкладывай это фото!», «Не общайся со своим другом!» — это самые распространенные примеры запретов в отношениях. Нормальные отношения построены на доверии друг к другу, поэтому никакие фото, друзья противоположного пола и событие не могут встать между влюбленными. Запомните: постоянные запреты — признак токсичных отношений.
Если партнёр неоднократно слышал, что какой-то поступок сильно задевает вас, но продолжает это без конца делать — он игнорирует вашу просьбу. Достаточно сказать один раз о своих чувствах. Все остальное — бессмысленной повтор и попытка, что вас наконец услышат. В здоровых отношениях коммуникация построена совсем другим образом.
Это недопустимо в здоровых отношениях. Напомним, что здоровые отношения — это, в первую очередь, уважение к личным границам друг друга. Если партнер находит повод подчеркнуть ваши слабые стороны и недостатки при каждом удобном случае — будьте уверены: так он самоутверждается за ваш счет. В нормальных отношениях вы точно такого не увидите.