Чего не должно быть в здоровых отношениях

Какими должны быть любовные отношения? Если порой холодок и претензии в отношениях неизбежны хотя бы потому, что мы живые люди. Тем не менее, есть несколько вещей, которых не должно быть в здоровых отношениях.

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Любые манипуляции

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Начинается все со слов: «Давай это лучше сделаю я», «Без меня ты не справишься». А заканчивается все это эмоциональной зависимостью от партнера. В переводе эти фразы звучат как-то так: «Я хочу, чтобы ты была от меня зависима, хотя бы так я почувствую себя нужным». В токсичных отношениях так же часто можно услышать такие манипуляции: «Если ты не сделаешь это — мы расстанемся».

Отсутствие интереса

Причем любого интереса: сексуального и личного. В здоровых отношениях влечение должно обязательно присутствовать. Если сексуальный интерес пропадает — это первый звоночек, что-то пошло не так. Может стоит задуматься, что сексуальный интерес партнера появился к кому-то другому?

Депривация

Это означает, что партнер, зная, что человека в отношениях что-то тревожит, игнорирует это намеренно, никак не обсуждая эту проблему. Таки образом, человек оставляет свою вторую половинку наедине с проблемой. Это признак нездоровых отношений.

Контроль поведения

Важно понимать, что в отношениях не стоит что-либо запрещать или как-либо контролировать. «Не выкладывай это фото!», «Не общайся со своим другом!» — это самые распространенные примеры запретов в отношениях. Нормальные отношения построены на доверии друг к другу, поэтому никакие фото, друзья противоположного пола и событие не могут встать между влюбленными. Запомните: постоянные запреты — признак токсичных отношений.

Игнорирование просьб партнера

Если партнёр неоднократно слышал, что какой-то поступок сильно задевает вас, но продолжает это без конца делать — он игнорирует вашу просьбу. Достаточно сказать один раз о своих чувствах. Все остальное — бессмысленной повтор и попытка, что вас наконец услышат. В здоровых отношениях коммуникация построена совсем другим образом.

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