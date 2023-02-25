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1 час назад

Сексолог МакНиколс: регулярные оргазмы помогут прожить дольше

Ura.Ru

Регулярные оргазмы помогут сохранить молодость и прожить дольше. Об этом заявила сексолог, профессор факультета психологии Вашингтонского университета Николь МакНиколс.

Сексолог МакНиколс: регулярные оргазмы помогут прожить дольше
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Помогая людям чувствовать себя счастливыми, добавляя определенное сияние вашей коже, оргазмы действительно могут спасти вашу жизнь», — заявила Николь МакНиколс.

Ее слова приводит Daily Star. Также эксперт отметила, что благодаря оргазмам уменьшается тяга к сладкому, что приводит к сбалансированному уровню инсулина в крови.

Сексолог также отметила, что оргазм высвобождает пролактин. Это гормон, который вызывает у человека сонливость и расслабление.

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