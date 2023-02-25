Сексолог МакНиколс: регулярные оргазмы помогут прожить дольше

Регулярные оргазмы помогут сохранить молодость и прожить дольше. Об этом заявила сексолог, профессор факультета психологии Вашингтонского университета Николь МакНиколс.
«Помогая людям чувствовать себя счастливыми, добавляя определенное сияние вашей коже, оргазмы действительно могут спасти вашу жизнь», — заявила Николь МакНиколс.
Ее слова приводит Daily Star. Также эксперт отметила, что благодаря оргазмам уменьшается тяга к сладкому, что приводит к сбалансированному уровню инсулина в крови.
Сексолог также отметила, что оргазм высвобождает пролактин. Это гормон, который вызывает у человека сонливость и расслабление.