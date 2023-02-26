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16 минут назад

Эксперты назвали причины низкой сексуальной активности у молодых мужчин

Диана Товсепова

Молодые мужчины переживают «половой срыв» и в два раза чаще остаются одинокими, чем молодые женщины.

Названы причины отсутствия секса у молодых мужчин
Фото: unsplash.comunsplash.com

Исследование американских экспертов показало, что более трех из пяти парней в возрасте 20 лет «неактивны в сексуальном плане» или «не вовлечены в романтические отношения». Как сообщается, сексуальная активность в США находится на самом низком уровне за 30 лет.

При этом эксперты считают, что мужчины тратят много времени на работу, хобби, спортзал и встречи с друзьями, и считают, что это более простые удовольствия, чем отношения с женщинами.

Исследование, проведенное исследовательским центром Pew Research Center , рассмотрело статус отношений молодых людей в возрасте 20 лет в США в 2022 году.

Почти половина всех молодых людей не женаты, а 30% молодых мужчин сообщили, что у них не было секса в прошлом году, по сравнению с примерно 20% молодых женщин.

Эксперты считают, что, еще одна причина низкой сексуальной активности мужчин заключается в том, что многие предпочитают смотреть фильмы для взрослых, а не заниматься сексом. Они привыкают получать удовольствие от просмотра фото в соцсетях или эротических видео и реальное общение с женщинами уже не является приоритетом для них.

При этом мужчины зачастую далеки от романтики, потому что многие росли в разведенных семьях и никогда не видели, чтобы их отец делал романтические жесты в сторону матери.

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