На Reddit вспомнили возникшие из-за желания секса опасные ситуации

Пользователи форума Reddit вспомнили о самых опасных ситуациях в жизни, возникших из-за желания секса. Их они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Некоторых комментаторов подводили сексуальные игры на природе — в порыве страсти они подвергались опасности отравиться аллергенными растениями или могли замерзнуть насмерть.
Другие комментаторы пытались самоудовлетвориться оригинальными способами.
В свою очередь, немало женщин считают безрассудным свое желание заняться сексом во что бы то ни стало.
Ранее пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин пугают болезненные роды и менструации.