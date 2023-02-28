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44 минуты назад

На Reddit вспомнили возникшие из-за желания секса опасные ситуации

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit вспомнили о самых опасных ситуациях в жизни, возникших из-за желания секса. Их они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

На Reddit вспомнили возникшие из-за желания секса опасные ситуации
Фото: Лента.руЛента.ру

Некоторых комментаторов подводили сексуальные игры на природе — в порыве страсти они подвергались опасности отравиться аллергенными растениями или могли замерзнуть насмерть.

Другие комментаторы пытались самоудовлетвориться оригинальными способами.

В свою очередь, немало женщин считают безрассудным свое желание заняться сексом во что бы то ни стало.

Ранее пользователи форума Reddit вообразили свою жизнь, если бы они были другого пола, и ужаснулись. Женщин смутили мужские половые органы, а мужчин пугают болезненные роды и менструации.

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