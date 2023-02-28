На Reddit вспомнили возникшие из-за желания секса опасные ситуации

Пользователи форума Reddit вспомнили о самых опасных ситуациях в жизни, возникших из-за желания секса. Их они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Некоторых комментаторов подводили сексуальные игры на природе — в порыве страсти они подвергались опасности отравиться аллергенными растениями или могли замерзнуть насмерть.

Другие комментаторы пытались самоудовлетвориться оригинальными способами.

В свою очередь, немало женщин считают безрассудным свое желание заняться сексом во что бы то ни стало.