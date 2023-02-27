4 шага, которые помогут справиться с ревностью

Наверняка практически каждая девушка испытывала когда-либо ревность.

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Это довольно неприятное чувство, которое гложет изнутри, поглощая все положительные чувства и отравляя отношения.

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Как с этим справиться?

Почему же люди ревнуют?

Для ревности могут быть действительно веские причины, которыми партнёр подрывает доверие и разрушает отношения. Но иногда бывает и так, что ревность возникает практически на пустом месте. Это может случиться, даже если партнёр не давал никаких весомых причин, чтобы усомниться в нём.

Так почему же возникает ревность?

Возможно, девушка, которая постоянно проверяет своего партнёра и ищет малейшую причину, чтобы устроить очередную сцену ревности – просто не уверена в себе.

Не уверена в себе, в чувствах партнёра, и вообще в том, что кому-то можно по-настоящему доверять.

Возможно, её уже предавали когда-то, и теперь ей сложно понять то, что есть честные люди. Также вполне возможно, что это просто чувство собственности. Девушка считает, что человек, ставший её партнёром, должен принадлежать только ей и никому больше.

Она будет постоянно контролировать круг его общения, и наблюдать, нет ли среди его знакомых девушек, которые могут претендовать на её место.

Порой девушка сама не знает, как же справиться с ревностью, которая приносит проблемы в отношения. Это становится уже спонтанным, возникающим из ниоткуда, чувством.

Однако, не спешите расстраиваться!

Мы подготовили для вас несколько способов, которые помогут вам взять себя в руки и контролировать свои чувства, чтобы они не выходили за рамки. Уверены, что эти 4 шага помогут вам побороть ревность и сохранить отношения.

Шаг 1: Понимание

Прежде чем найти причину и вспылить, постарайтесь взять себя в руки и понять, от чего именно у вас возникло чувство ревности? Может быть, вы накрутили себя, придумали лишнего, что ввело вас в такое состояние, и вам стоит просто успокоиться?

Попытайтесь ещё раз всё взвесить и хорошенько подумайте: быть может, причина кроется вовсе не в вашем партнёре? Быть может, она кроется в вас?

Шаг 2: Мирная беседа

После того как вы успокоились и привели свои мысли в порядок, решитесь на спокойную беседу со своим партнёром. Всё, что вас тревожит, не стоит держать в себе. Поделитесь своими чувствами с любимым человеком. Спросите его о том, что вас тревожит.

Наверняка вы сможете спокойно всё обсудить и вместе во всём разобраться. Также, когда в вашей голове снова поселятся мысли о ревности, вспомните о положительных качествах вашего партнёра.

Почему вы полюбили его? Что позволяет вам сохранять отношения?

Такие мысли смогут сохранить позитивное представление о вашем любимом, и не дадут развиться негативу.

Шаг 3: Практикуйте доверие

Если вы дорожите отношениями со своим партнёром, попробуйте просто доверять ему. Доверие — это важнейший элемент, на котором строятся нормальные, здоровые отношения. Не позволяйте ревности взять над вами верх.

Отбросьте все сомнения и малейшие причины, которые не дают вам покоя!

Если нет явных причин для беспокойства, не придумывайте себе лишних проблем и ничего не переиначивайте. И любите себя! Если вы любите себя, если вы в себе уверены, то вы будете полностью уверены и в своём партнёре.

Шаг 4: Подумайте прежде, чем сказать что-то

Когда мы упиваемся своей ревностью, размышляем, накручиваем лишнее, в нас просыпается гнев и обида. Прежде чем устроить сцену ревности и вспылить, хорошенько подумайте – стоит ли оно того?

Не позволяйте негативным чувствам поглотить вас, возьмите себя в руки, сделайте глубокий вдох, затем выдохните и улыбнитесь, даже если вам на данный момент сделать это будет довольно сложно.

Вы почувствуете, как негативные эмоции, тяжесть гнева и обиды потихоньку отступают.

После того как вы успокоились, хорошенько подумайте, стоило ли это того, чтобы злиться? Возможно, причина, из-за которой вы чуть было не вспылили, покажется вам абсолютно незначительной и пустяковой.

А если же вам всё-таки хочется поделиться этим со своим партнёром, просто поговорите с ним и обсудите беспокоившую вас, проблему (см. пункт 2).

Ревность – ужасное чувство, которое может разрушить отношения. Иногда ревность может быть совершенно беспочвенной, но вы не можете остановиться, вы не знаете, как помочь себе и прекратить это, чтобы не нанести вред отношениям.