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4 часа назад

Пользователи Reddit назвали приятно удивившие их сексуальные фетиши

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit перечислили самые приятно удивившие их сексуальные фетиши, от которых они ранее отказывались или не ждали от них многого.

Пользователи Сети назвали удивившие их сексуальные фетиши
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Один из комментаторов назвал таким внезапно открытым сексуальным предпочтением кормление грудью.

Лактация. Я и не подозревал, что она меня заводит, пока жена не родила. Я даже полагаю, что осознал, как сильно завожусь от этого, когда она перестала кормить грудью, — Ministerpayne, пользователь Reddit.

Многие пользователи признаются, что всегда считали себя доминирующими или подчиняющимися в сексе — однако внезапно обнаруживали, что любят быть в другой позиции: соответственно, подчиненной или главенствующей.

Я думал о себе как о супердоминанте, потому что моя первая партнерша по этим экспериментам была очень субмиссивная. А следующая девушка потянула меня однажды за волосы, и пиши пропало, — TheW0lvDoctr, пользователь Reddit.

Также нередким оказалось признание мужчин в любви к сидению женщины на их лице — фейсситтингу. Девушки подтверждают: эта практика тоже их удивила.

Фейсcиттинг. Когда я преодолела страх задушить его насмерть, я стала получать огромное удовольствие, — Hannahsotheraccount, пользователь Reddit.

Любовь,
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