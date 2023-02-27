На Алтае мужчина убил ножом жену в день развода

На Алтае мужчину обвиняют в убийстве своей жены, совершенном складным ножом. Женщина пыталась скрыться от мужа на автомобиле, но тот догнал ее и убил. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай. 24 октября 2022 года 40-летний обвиняемый увидел свою супругу с другим мужчиной. Он решил проследовать за женой на машине. Увидев, что женщина совершила вынужденную остановку и съехала с автодороги, мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы и, используя складной нож, нанес потерпевшей не менее 16 ударов в область грудной клетки и шеи. От полученных телесных повреждений, обильной кровопотери и травматического шока тяжелой степени 37-летная женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина сам позвонил в полицию, сообщив о совершенном преступлении. Известно, что у пары было четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет. Они были переданы на попечение их близким родственникам. Также сообщается, что в день совершения преступления состоялось решение суда о расторжении брака между обвиняемым и потерпевшей. Заявление на развод подавала погибшая женщина. Расследование по делу завершено, и вскоре оно будет рассматриваться в суде. Ранее на Алтае мужчина зарезал возлюбленную из-за того, что она вернулась к бывшему мужу.