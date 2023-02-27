Какого мужчину хотят видеть рядом с собой женщины

Считается, что предел мечтаний слабого пола – «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил…» Конечно, отсутствие вредных привычек и в самом деле играет немаловажную роль – на первом месте среди причин разводов как раз пьянство мужа. Однако на деле список женских требований к идеальному мужчине куда шире.
Мы решили выяснить, какого мужчину мечтали бы видеть рядом с собой представительницы слабого пола.
На первом месте в этом списке, по мнению немалого количества самих мужчин, стоят деньги.
«Женщина продажна по сути, – считает блогер Виталий. – И не по причине своей шкурности. А в силу природного инстинкта. Ей нужен мужчина, который сможет обеспечить её и потомство. Вот она подсознательно и тянется к тому, кто в состоянии это сделать».
Многие женщины с ним согласны.
«Лозунг «с милым рай в шалаше» – лозунг инфантильных и неуверенных в себе женщин, – считает моя бывшая одноклассница Вика. – Нормальный мужик должен уметь зарабатывать. Иначе он и не мужик вовсе. А так, примитивный самец…»
Деньги, конечно, сегодня и в самом деле для многих женщин являются мощной приманкой. Тем более, что в сознании многих деньги являются мерилом успешности, а женщины падки на успешных мужчин. Но тем не менее, как оказалось, у большинства представительниц слабого пола финансовые условия стоят далеко не на первом месте.
Куда важнее, по мнению многих женщин, надёжность мужчины. Женщина хочет видеть в мужчине защитника. Для этого не всегда нужны какие-то экстремальные ситуации. Всякий мужчина, который сумеет подарить женщине ощущение надёжности, может полагать, что наполовину завоевал её сердце.
«Ну недаром же все бабы про «каменную стену» бредят. По мне, самое главное в мужике, чтобы за ним как за каменной стеной было – спокойно, уютно и не сдувает», – делится на форуме своим видением идеального мужчины Лено4ка.
Одним из важных проявлений этой самой надёжности женщины считают умение мужчины принимать решения самостоятельно. Совсем как герой Алексея Баталова в фильме «Москва слезам не верит».
Ещё одна немаловажная черта надёжного мужчины – умение держать слово, даже в мелочах. Если накануне днём пообещал, что придёт домой в десять вечера, значит, так оно и будет. А если задерживается, то непременно позвонит и предупредит об этом.
«У нас же половина мужчин та-акие свистуны! Он тебе золотые горы наобещает, а как до дела, так «я не совсем это имел в виду», – выплёскивает наболевшее ещё одна форумчанка.
Кроме того, надёжный мужчина всегда придёт на помощь своей женщине – сделает ремонт в квартире, починит её машину, покрасит балкон, встретит с поезда поздно ночью, перевезёт на дачу её маму и т.д. И всё это сам, без длительных просьб и уговоров.
Ну и, наконец, он никогда не предаст и не изменит.
Именно верность для многих женщин и является главным критерием надёжности.
На втором месте в рейтинге качеств идеального мужчины значится ответственность.
«Мужчина должен брать на себя ответственность за близких ему людей, – считает моя знакомая Вера. – Ответственный мужчина никогда не позволит, чтобы его семья голодала, он обязательно найдёт способ обеспечить своих близких всем необходимым. Он не позволит себе сесть на шею женщине, оставить ребёнка без отдыха и т. д.»
Ответственный мужчина никогда не сбежит от проблемы, не оставит собственного ребёнка. И даже в случае развода с его матерью всё равно будет продолжать заботиться о нём. Да что там – многие ответственные мужчины не оставляют своей заботой и бывших жён, если их связывает общий ребёнок и общее прошлое.
«Ответственность мужчины проявляется и в том, что он не станет затевать отношений с женщиной, если не имеет по отношению к ней серьёзных намерений», – уверена форумчанка Соха.
Возможно, некоторым легкомысленным особам ответственные мужчины кажутся чрезмерно занудными. Однако большинство женщин ценят таких мужчин за возможность им доверять.
Ну и, наконец, женщин манят мужчины, уверенные в себе. В женском сознании уверенность означает силу. Поэтому-то представительницы слабого пола и тянутся к уверенным мужчинам, полагая, что они способны защитить и поддержать.
Правда, внешняя уверенность нередко оказывается уделом личностей незрелых и мало на что способных на деле. Они готовы ввязаться в драку при первом удобном случае, покарать обидчика, нахамить первыми и т.д. Инфантильные женщины принимают это за проявление силы и надёжности. На деле же, считают специалисты, это говорит лишь о неуравновешенности избранника и его неуверенности в себе. Такие мужчины, как правило, оказываются вовсе не сильны и, что самое главное, совершенно не пригодны для совместного проживания и редко добиваются чего-либо по жизни.
Уверенный в себе человек прекрасно знает свои сильные и слабые стороны, способен признавать свои ошибки и делать из них выводы. В то время как самоуверенные мужчины любой промах воспринимают как свидетельство собственной неполноценности, а потому очень боятся признавать свои ошибки.
Любое несогласие они воспринимают как личную обиду. Часто обижаются и замыкаются в себе, при этом не считая себя виновными в неудаче.
Самоуверенность, как правило, является обратной стороной комплекса неполноценности.
По-настоящему уверенный в себе мужчина не озабочен проблемой самоутверждения, а потому имеет возможность быть внимательным к окружающему миру и к своей женщине. Рядом с ним женщина расцветает. Он не манипулирует окружающими, но при этом ни за что не позволит манипулировать и собой.
Именно поэтому нередко женщины, мечтающие о таком мужчине, в итоге оказываются совершенно не готовы жить с ним.
«Беда многих женщин в том, что их представление об идеальном мужчине носит несколько абстрактный характер, – говорит психолог Дмитрий Орешин. – Считается, что он должен обладать определённым набором достоинств. Но то, что эти достоинства наносят соответствующий отпечаток на его характер, как-то не учитывается. Условно говоря, сильный мужчина, умеющий принимать решения, вряд ли допустит, чтобы женщина им руководила. А ответственный мужчина не всегда может оказаться лёгким на подъём. Но некоторым женщинам хочется всё в одном флаконе. А такого, как вы понимаете, не бывает».
В список прочих мужских достоинств, которые женщинам хотелось бы видеть в своём избраннике, попали также щедрость, чувство юмора, умение быть ласковым и внимательным.
Впрочем, некоторые женщины готовы закрыть глаза на неидеальность мужчины за его любовь. Которая в женских глазах порой является самым главным достоинством.
Одна из частых женских ошибок — потребительский настрой по отношении к своему избраннику. Список того, что должен мужчина нередко в разы длиннее списка того, что женщина готова ему дать сама. Однако в отношениях, особенно в супружеских, просто невозможно существовать без взаимной отдачи.
И те представительницы слабого пола, настроенные только брать, не давая ничего взамен либо встречают таких же эгоистичных инфантилов, либо вообще маются в одиночестве. Ничего не попишешь — так уж устроен мир — он даёт тебе практически столько же, сколько и от тебя получил.
«Если вы всё еще пребываете в состоянии ребенка, которому для подтверждения, что он любим, нужно всё время лишь получать, пора повзрослеть, — предупреждает психолог. — И не только стремиться к тому, чтобы любили вас и о вас заботились, но учиться заботиться о другом и любить его. То есть научиться отдавать».
Дело это нелёгкое: нужно каждый день стараться сосредотачиваться на человеке, который находится рядом с вами. Надо стараться его почувствовать и понять. Нужно стараться проявлять внимание, уважение, заботу, признание.
Зрелость человека проявляется как раз в том, что он прекрасно осознаёт — чтобы получать, надо отдавать. А лучшие руки, в которые можно доверить свою судьбу, — это свои собственные. В противном случае, даже если заветный принц и появится на вашем жизненном пути, вряд ли ему удастся сделать вас счастливой.