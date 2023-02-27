Какого мужчину хотят видеть рядом с собой женщины

Считается, что предел мечтаний слабого пола – «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил…» Конечно, отсутствие вредных привычек и в самом деле играет немаловажную роль – на первом месте среди причин разводов как раз пьянство мужа. Однако на деле список женских требований к идеальному мужчине куда шире.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Мы решили выяснить, какого мужчину мечтали бы видеть рядом с собой представительницы слабого пола.

Видео дня

Гони монету

На первом месте в этом списке, по мнению немалого количества самих мужчин, стоят деньги.

«Женщина продажна по сути, – считает блогер Виталий. – И не по причине своей шкурности. А в силу природного инстинкта. Ей нужен мужчина, который сможет обеспечить её и потомство. Вот она подсознательно и тянется к тому, кто в состоянии это сделать».

Многие женщины с ним согласны.

«Лозунг «с милым рай в шалаше» – лозунг инфантильных и неуверенных в себе женщин, – считает моя бывшая одноклассница Вика. – Нормальный мужик должен уметь зарабатывать. Иначе он и не мужик вовсе. А так, примитивный самец…»

Деньги, конечно, сегодня и в самом деле для многих женщин являются мощной приманкой. Тем более, что в сознании многих деньги являются мерилом успешности, а женщины падки на успешных мужчин. Но тем не менее, как оказалось, у большинства представительниц слабого пола финансовые условия стоят далеко не на первом месте.

Как за каменной стеной

Куда важнее, по мнению многих женщин, надёжность мужчины. Женщина хочет видеть в мужчине защитника. Для этого не всегда нужны какие-то экстремальные ситуации. Всякий мужчина, который сумеет подарить женщине ощущение надёжности, может полагать, что наполовину завоевал её сердце.

«Ну недаром же все бабы про «каменную стену» бредят. По мне, самое главное в мужике, чтобы за ним как за каменной стеной было – спокойно, уютно и не сдувает», – делится на форуме своим видением идеального мужчины Лено4ка.

Одним из важных проявлений этой самой надёжности женщины считают умение мужчины принимать решения самостоятельно. Совсем как герой Алексея Баталова в фильме «Москва слезам не верит».

Ещё одна немаловажная черта надёжного мужчины – умение держать слово, даже в мелочах. Если накануне днём пообещал, что придёт домой в десять вечера, значит, так оно и будет. А если задерживается, то непременно позвонит и предупредит об этом.

«У нас же половина мужчин та-акие свистуны! Он тебе золотые горы наобещает, а как до дела, так «я не совсем это имел в виду», – выплёскивает наболевшее ещё одна форумчанка.

Кроме того, надёжный мужчина всегда придёт на помощь своей женщине – сделает ремонт в квартире, починит её машину, покрасит балкон, встретит с поезда поздно ночью, перевезёт на дачу её маму и т.д. И всё это сам, без длительных просьб и уговоров.

Ну и, наконец, он никогда не предаст и не изменит.

Именно верность для многих женщин и является главным критерием надёжности.

За всё в ответе

На втором месте в рейтинге качеств идеального мужчины значится ответственность.

«Мужчина должен брать на себя ответственность за близких ему людей, – считает моя знакомая Вера. – Ответственный мужчина никогда не позволит, чтобы его семья голодала, он обязательно найдёт способ обеспечить своих близких всем необходимым. Он не позволит себе сесть на шею женщине, оставить ребёнка без отдыха и т. д.»

Ответственный мужчина никогда не сбежит от проблемы, не оставит собственного ребёнка. И даже в случае развода с его матерью всё равно будет продолжать заботиться о нём. Да что там – многие ответственные мужчины не оставляют своей заботой и бывших жён, если их связывает общий ребёнок и общее прошлое.

«Ответственность мужчины проявляется и в том, что он не станет затевать отношений с женщиной, если не имеет по отношению к ней серьёзных намерений», – уверена форумчанка Соха.

Возможно, некоторым легкомысленным особам ответственные мужчины кажутся чрезмерно занудными. Однако большинство женщин ценят таких мужчин за возможность им доверять.

Сильная сторона

Ну и, наконец, женщин манят мужчины, уверенные в себе. В женском сознании уверенность означает силу. Поэтому-то представительницы слабого пола и тянутся к уверенным мужчинам, полагая, что они способны защитить и поддержать.

Правда, внешняя уверенность нередко оказывается уделом личностей незрелых и мало на что способных на деле. Они готовы ввязаться в драку при первом удобном случае, покарать обидчика, нахамить первыми и т.д. Инфантильные женщины принимают это за проявление силы и надёжности. На деле же, считают специалисты, это говорит лишь о неуравновешенности избранника и его неуверенности в себе. Такие мужчины, как правило, оказываются вовсе не сильны и, что самое главное, совершенно не пригодны для совместного проживания и редко добиваются чего-либо по жизни.

Уверенный в себе человек прекрасно знает свои сильные и слабые стороны, способен признавать свои ошибки и делать из них выводы. В то время как самоуверенные мужчины любой промах воспринимают как свидетельство собственной неполноценности, а потому очень боятся признавать свои ошибки.

Любое несогласие они воспринимают как личную обиду. Часто обижаются и замыкаются в себе, при этом не считая себя виновными в неудаче.

Самоуверенность, как правило, является обратной стороной комплекса неполноценности.

По-настоящему уверенный в себе мужчина не озабочен проблемой самоутверждения, а потому имеет возможность быть внимательным к окружающему миру и к своей женщине. Рядом с ним женщина расцветает. Он не манипулирует окружающими, но при этом ни за что не позволит манипулировать и собой.

Именно поэтому нередко женщины, мечтающие о таком мужчине, в итоге оказываются совершенно не готовы жить с ним.

«Беда многих женщин в том, что их представление об идеальном мужчине носит несколько абстрактный характер, – говорит психолог Дмитрий Орешин. – Считается, что он должен обладать определённым набором достоинств. Но то, что эти достоинства наносят соответствующий отпечаток на его характер, как-то не учитывается. Условно говоря, сильный мужчина, умеющий принимать решения, вряд ли допустит, чтобы женщина им руководила. А ответственный мужчина не всегда может оказаться лёгким на подъём. Но некоторым женщинам хочется всё в одном флаконе. А такого, как вы понимаете, не бывает».

В список прочих мужских достоинств, которые женщинам хотелось бы видеть в своём избраннике, попали также щедрость, чувство юмора, умение быть ласковым и внимательным.

Впрочем, некоторые женщины готовы закрыть глаза на неидеальность мужчины за его любовь. Которая в женских глазах порой является самым главным достоинством.

Одна из частых женских ошибок — потребительский настрой по отношении к своему избраннику. Список того, что должен мужчина нередко в разы длиннее списка того, что женщина готова ему дать сама. Однако в отношениях, особенно в супружеских, просто невозможно существовать без взаимной отдачи.

И те представительницы слабого пола, настроенные только брать, не давая ничего взамен либо встречают таких же эгоистичных инфантилов, либо вообще маются в одиночестве. Ничего не попишешь — так уж устроен мир — он даёт тебе практически столько же, сколько и от тебя получил.

«Если вы всё еще пребываете в состоянии ребенка, которому для подтверждения, что он любим, нужно всё время лишь получать, пора повзрослеть, — предупреждает психолог. — И не только стремиться к тому, чтобы любили вас и о вас заботились, но учиться заботиться о другом и любить его. То есть научиться отдавать».

Дело это нелёгкое: нужно каждый день стараться сосредотачиваться на человеке, который находится рядом с вами. Надо стараться его почувствовать и понять. Нужно стараться проявлять внимание, уважение, заботу, признание.