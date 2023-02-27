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2 часа назад

3 популярных мифа об изменах, которые опровергла наука

Мира Маркина

Измены в отношениях – проблема, которая остается актуальной на протяжении веков. Однако многие люди склонны доверять мифам о неверности, которые, как выяснили ученые, не имеют ничего общего с реальностью. Подробнее об этих мифах – в материале "Рамблера".

3 популярных мифа об изменах, которые опровергла наука
Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

В новых отношениях партнер не изменит

В это, как правило, верят люди, с которыми изменили. Они убеждают себя, что в предыдущих отношениях возлюбленный был несчастен, но теперь поводов для измены не будет. Вот только статистика говорит об обратном: если человек уже решался на измену, вероятность, что он сделает это снова, вырастает в 3,5 раза.

Зависимые от партнера люди не изменяют

В данном контексте речь идет о финансовой зависимости. Принято считать, что если один из партнеров не зарабатывает и находится на содержании у другого, то он должен быть верным –если правда всплывет наружу, ему придется крайне сложно без финансовой поддержки.

Но, как установили эксперты, финансово зависимые партнеры, наоборот, изменяют чаще. Причем мужчины, которых содержат женщины, больше склонны к неверности, чем женщины, живущие за счет мужей.

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Люди чаще изменяют с незнакомцами

Не исключено, что данный миф появился благодаря фильмам, в которых подобное клише встречается весьма часто. После ссоры один из партнеров приходит в бар, выпивает, а наутро просыпается в чужой постели. Но в реальности все иначе: зачастую секс на стороне происходит с тем, кого человек давно знает. При этом интим редко случается спонтанно: как правило, в начале люди много переписываются и обмениваются откровенными фотографиями.

Любовь,
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