3 популярных мифа об изменах, которые опровергла наука

Измены в отношениях – проблема, которая остается актуальной на протяжении веков. Однако многие люди склонны доверять мифам о неверности, которые, как выяснили ученые, не имеют ничего общего с реальностью. Подробнее об этих мифах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

В новых отношениях партнер не изменит

В это, как правило, верят люди, с которыми изменили. Они убеждают себя, что в предыдущих отношениях возлюбленный был несчастен, но теперь поводов для измены не будет. Вот только статистика говорит об обратном: если человек уже решался на измену, вероятность, что он сделает это снова, вырастает в 3,5 раза.

Зависимые от партнера люди не изменяют

В данном контексте речь идет о финансовой зависимости. Принято считать, что если один из партнеров не зарабатывает и находится на содержании у другого, то он должен быть верным –если правда всплывет наружу, ему придется крайне сложно без финансовой поддержки.

Но, как установили эксперты, финансово зависимые партнеры, наоборот, изменяют чаще. Причем мужчины, которых содержат женщины, больше склонны к неверности, чем женщины, живущие за счет мужей.

Люди чаще изменяют с незнакомцами