Игрушки не для всех: Сексолог назвала средство от измен

«Товары из секс-шопа есть смысл использовать, если у партнера на это есть эротический триггер. На самом деле, у нас много мужчин в стране не приемлют разного рода подручные средства, потому что «я что, не мужик что ли?» Говорят, если резиновая баба, то дальше дело за искусственным пивом. Кому-то это подходит, а кому-то - нет. Это желательно выяснять конкретно с партнером. Если у обоих партнеров нет внутреннего запрета на секс-игрушки, то они вполне могут способствовать хорошей эротической игре, но с участием обоих партнеров», - разъяснила эксперт.