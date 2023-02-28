Найден способ улучшить сексуальную жизнь

Австралийская турфирма провела опрос, в котором приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 54 лет. В результате выяснилось, что возродить близость с партнером помогают совместные путешествия. Так, респонденты признались, что в отпуске занимаются любовью намного чаще и не бояться пробовать новое.