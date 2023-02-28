Найден способ улучшить сексуальную жизнь

Многие пары со временем сталкиваются с угасанием страсти в отношениях. Издание Dmarge co ссылкой на опрос туристического сервиса раскрыло способ улучшения сексуальной жизни.
Австралийская турфирма провела опрос, в котором приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 54 лет. В результате выяснилось, что возродить близость с партнером помогают совместные путешествия. Так, респонденты признались, что в отпуске занимаются любовью намного чаще и не бояться пробовать новое.
«Результаты исследования показывают тесную связь между путешествиями и романтикой. Это подчеркивает положительное влияние, которое отпуск может оказать на личные отношения», — отметил представитель туркомпании Райан Хэнли.
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