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2 часа назад

Эксперты нашли способ улучшить сексуальную жизнь

Катерина Саломе

Многие пары со временем сталкиваются с угасанием страсти в отношениях. Издание Dmarge co ссылкой на опрос туристического сервиса раскрыло способ улучшения сексуальной жизни.

Найден способ улучшить сексуальную жизнь
Фото: UnsplashUnsplash

Австралийская турфирма провела опрос, в котором приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 54 лет. В результате выяснилось, что возродить близость с партнером помогают совместные путешествия. Так, респонденты признались, что в отпуске занимаются любовью намного чаще и не бояться пробовать новое.

Психолог рекомендовала заниматься сексом по графику

«Результаты исследования показывают тесную связь между путешествиями и романтикой. Это подчеркивает положительное влияние, которое отпуск может оказать на личные отношения», — отметил представитель туркомпании Райан Хэнли.

Ранее мы писали о том, что названы причины отсутствия секса у молодых мужчин.

Любовь,
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