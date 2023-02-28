10 признаков, что проблемные отношения еще можно спасти

Иногда кажется, что доверие утеряно безвозвратно, а от чувств не осталось и следа?

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Возможно, не все потеряно и отношения можно спасти.

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Как понять, что шансы есть? Рассказываем по пунктам.

Вы слышите друг друга

Случается, что понять позицию партнера сложно: у вас может быть разное воспитание, жизненный опыт и взгляды на решение проблем. Это нормально, пока вы готовы к конструктивному диалогу и обсуждению противоречий, понимаете, что не должны быть согласны во всем, и принимаете существование альтернативного мнения. И наоборот, если даже малейший бытовой вопрос заканчивается неминуемым конфликтом и разговором на повышенных тонах, пора идти своей дорогой.

Партнер проявляет знаки внимания

Если отношения рушатся, легко поддаться апатии и перестать замечать некогда важные и приятные вещи. Партнер сделал вам кофе, оставил записку, предложил подвезти — любые проявления заботы — демонстрация любви. Если они есть, это хороший знак.

Вы не начали другие отношения

Вам решать, где именно находится точка невозврата, после которой отношения невозможны. Но если у вас или вашего партнера уже появился новый романтический интерес на стороне, значит кто-то из вас нашел в себе силы идти дальше в одиночку. Речь не обязательно об измене — возможно, вы просто решили сделать паузу, чтобы лучше понять себя.

Откровенны друг с другом

Честность — важный компонент доверия. А без доверия невозможно чувствовать себя в безопасности. Возможно, сейчас ваши отношения оставляют желать лучшего, но честность друг с другом — это фундамент, на котором многое можно построить.

Желаете друг другу счастья

Если вы сыпете друг на друга проклятия и прочее непотребство — расходитесь. Но если даже на грани развода вы способны искренне желать друг другу добра, хорошие новости: все не так плохо, как кажется. Наверняка удастся найти способ разделить счастье на двоих!

Признаете вину

Не бывает безупречных людей. И даже если ответственность за похолодание во многом лежит на вашей половинке, найдите силы признать собственные ошибки. Изучите причинно-следственные связи и найдите предпосылки негативных событий. Если вы не делали эти отношения хуже, почему бы не сделать их лучше?

Скучаете

Прислушайтесь к себе! Если вас тянет к партнеру несмотря ни на что, а ссоры отходят на второй план во время разлуки, шанс у отношений есть. Осталось разобраться с проблемами и не только скучать, но и наслаждаться обществом партнера.

Готовы остаться друзьями

Давайте честно, часто расставание происходит как раз по той причине, что вам друг о друге даже слышать не хочется, а о дружбе не может быть и речи. Если вы готовы завершить отношения, но не против сохранить связь, скорее всего, вам нужно быть с этим человеком, просто вы пока не нашли подходящих способов.

Верите в успех

Решили взяться за спасение отношений и абсолютно не верите в хэппи-энд? Тогда не стоит и начинать. Но если вы способны осознать свою привязанность к партнеру, если не жалеете, что взвалили на себя обязанность реставрировать ваши чувства, то можно надеяться на возобновление романа.

Любите друг друга