Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
3 часа назад

Женщина подловила мужа на лжи благодаря фотографии

Катерина Саломе

Пользовательница британского форума Mumsnet раскрыла обман мужа, проверив метаданные отправленной им фотографии. Историю опубликовало издание The Mirror.

Женщина подловила мужа на лжи благодаря фотографии
Фото: UnsplashUnsplash

Мужчина предупредил жену о том, что будет проходить тренинг на работе. Место, где должны были проходить классы, находилось в двух часах от их дома. В пятницу днем супруг позвонил женщине и сказал, что ему придется провести ночь с субботы на воскресенье в отеле вместе с другими коллегами из-за опоздания в первый день.

Субботним утром женщина получила от мужа фото с тренинга, а на следующий день он поделился с ней скриншотом, на котором отсутствовали метаданные со временем и местом создания кадра. Тогда супруга проверила данные первого снимка и выяснила, что на самом дее он был сделан десять дней назад.

Женщина пять раз пыталась убить мужа за измену, но простила и стала звездой

«Когда он вернулся домой в воскресенье, я спросила у него о фотографии. Он выглядел немного взволнованным и признался, что снимок был сделан не в субботу, и он не знает, почему так поступил», — поделилась женщина.

Выяснить причину лжи мужа пользовательнице так и не удалось. Мужчина просто разозлился и прекратил дискуссию. По признанию женщины, она давно подозревает возлюбленного в измене.

Ранее мы писали о том, что самые похожие близнецы намерены одновременно зачать детей от одного мужа.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий