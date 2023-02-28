Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
28 февраля

Mash: девушка простила своего любовника из полиции за наезд на автомобиле

Газета.Ru

В Володарске Нижегородской области старший лейтенант полиции во время ссоры с любовницей сбил ее автомобилем, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, мужчина и женщина выясняли отношения, приехав к месту встречи на своих машинах. В какой-то момент полицейский развернулся на своем автомобиле и двинулся в сторону Kia Cerato своей возлюбленной, при этом сбил автомобилем саму женщину, которая получила травмы колена и голени. В полиции старший лейтенант раскаялся в содеянном, однако был уволен из органов внутренних дел. Девушка при этом его простила, утверждает Ni Mash. Ранее стало известно, что на газовой заправке в Самарканде вылетевший из автомобиля баллон убил заправщика.

Mash: девушка простила своего любовника из полиции за наезд на автомобиле
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий