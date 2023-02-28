Mash: девушка простила своего любовника из полиции за наезд на автомобиле

В Володарске Нижегородской области старший лейтенант полиции во время ссоры с любовницей сбил ее автомобилем, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, мужчина и женщина выясняли отношения, приехав к месту встречи на своих машинах. В какой-то момент полицейский развернулся на своем автомобиле и двинулся в сторону Kia Cerato своей возлюбленной, при этом сбил автомобилем саму женщину, которая получила травмы колена и голени. В полиции старший лейтенант раскаялся в содеянном, однако был уволен из органов внутренних дел. Девушка при этом его простила, утверждает Ni Mash. Ранее стало известно, что на газовой заправке в Самарканде вылетевший из автомобиля баллон убил заправщика.