4 признака того, что у вас правильные и здоровые отношения

Многие, находясь в отношениях, даже не сомневаются в том, что рядом с ними действительно «именно тот самый человек». Иногда это происходит потому, что он действительно «тот самый», и никаких сомнений просто быть не может.

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Но порой люди заблуждаются, принимая мимолётную влюблённость и страсть за настоящую любовь.

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Но вскоре страсть угасает, как огонёк на ветру, влюблённость проходит и остаётся лишь пустота. Это не самый плохой вариант, потому что в этом случае женщина, как правило, понимает, что быть вместе дальше уже нет смысла.

Расставание даётся относительно легко. Да, может быть досадно, что снова ошиблись и потратили время впустую, но это разочарование не задерживается надолго.

Другой вариант проживается тяжелее, дольше, может приводить к эмоциональному выгоранию, тревоге. Что, если всё не так уж плохо, но что-то не то? Кажется, нет причин для расставания, но и уверенности в этих отношениях тоже нет.

Если мы говорим об отношениях не романтических, а дружеских или родственных, такая ситуация тоже возможна. Да, с родственниками просто так не расстанешься, но могут одолеть сомнения в том, что отношения такие, какими они и должны быть.

На самом деле с точки зрения экологичности, «правильности», нет большой разницы в том, о каком партнёре по общению мы говорим. Любые отношения строятся по одним и тем же законам, подчиняются одним и тем же закономерностям.

Дружеские, любовные, сексуальные, детско-родительские – все они могут быть как здоровыми, так и не очень.

Так как же понять, что отношения не приведут к боли, разочарованию или разбитому сердцу? И возможно ли вообще как-то определить это?

Ответ – да! Это действительно возможно!

Хотя и нужно понимать, что каждый случай индивидуален, у каждого своя история со множеством нюансов. Тем не менее, есть признаки, которые точно укажут на то, что отношения можно назвать здоровыми.

1. Любимый или близкий человек уважает ваши границы и ваше личное пространство

В отношениях принято проводить время вместе. Можно близко общаться семьями, знакомиться и проводить время с друзьями друг друга, собираться в кругу друзей или родственников.

Однако, не стоит думать, что это единственно правильный и приемлемый вариант.

Вы имеете право на долю личного времени, когда вам хочется заниматься тем, что важно лишь для вас. И, конечно же, вы имеете право просто не хотеть проводить время с кем-то конкретным именно сегодня и именно так, как вам предлагают.

Если партнёр по общению удивляется, как это так вы решили не идти на встречу к общим друзьям, возможно, ваши границы для него не очень много значат.

Бывает и хуже: партнёр пытается давить, говорит, что обидится, если вы не пойдёте, или упрекает вас вашим нежеланием быть вместе. Здесь уже вообще не до уважения.

Если же партнёр уважает ваши границы и относится с пониманием ко всему, что для вас имеет большое значение – это хороший знак. Значит, ваш любимый человек дорожит отношениями и испытывает к вам самые искренние чувства.

2. Поддерживает и рад вашему развитию, как личности

Если любимый человек вами дорожит и заинтересован в вашем счастье и благополучии, он будет относиться с пониманием к вашему развитию, как личности, и по мере сил и возможностей будет вас в этом поддерживать.

Если вы стремитесь закончить учёбу в университете, ожидаете повышения на работе, ставите перед собой цели и идёте к ним, а партнёр готов поддержать вас, предложить помощь или приободрить, это ценно.

Искренняя поддержка – один из самых важных элементов здоровых отношений.

3. Рядом с этим человеком вы чувствуете себя защищённой

Наши чувства и эмоции редко нас обманывают. Как правило, если человек лукавит сам перед собой, то в дело вмешивается ум.

Если рядом с партнёром вы чувствуете себя счастливой и защищённой, если чувствуете, что можете полностью на него во всём положиться – это хороший знак, чтобы понять то, что с вами находится именно тот человек, который по-настоящему нужен.

Бывает, на волне экстаза от влюблённости, может показаться, что вы можете говорить со своим партнёром обо всём на свете, делиться самыми сокровенными желаниями и мыслями, чувствуя будто бы вас понимают с полуслова и получая невероятное эмоциональное удовлетворение.

Вполне возможно, что всё это пустое, что всё это вы видите лишь сквозь призму эмоциональной эйфории.

Эмоциональная сфера намного обширнее и богаче, она не сводится к аффективному переживанию счастливых минут. В здоровых отношениях есть все эмоции – и грусть, и злость, и раздражение, и детское веселье, и тревога.

Если во всех эмоциях человек не отворачивается от вас, если принимает вас и в горе, и в радости, то тогда между вами действительно может существовать крепкая эмоциональная связь.

Она необходима, чтобы вы могли считать, что рядом с вами действительно родственная душа.

4. У вас идеальная химия физической близости

Если мы говорим о романтических отношениях, то здесь важна не только крепкая эмоциональная связь, но и чувственная физическая близость.

Да, в самом начале отношений ваше сердце может начать биться чаще, а по коже побегут мурашки лишь от одного касания руки или взгляда.

Со временем этот эффект сходит на нет.

Однако есть то, что остаётся во время близости неизменным – вы продолжаете чувствовать себя желанной, а ваш партнёр не менее желанен для вас.

Если ваше тело реагирует на вашего избранника волной желания, и вы ощущаете совместимость, вам определённо повезло. Да, бывает желание без любви. Но близкие отношения и любовь без желания долго не проживут.

Возможно, наши советы помогут вам легче разобраться в том, действительно ли ваши отношения с близкими, дорогими и любимыми людьми можно назвать правильными и здоровыми.

Если же вы увидели, что какой-то признак не относится к вашим отношениям, это ещё не повод расстраиваться, ведь любые отношения можно наладить, «оздоровить» и укрепить.

Была бы любовь, а научиться строить отношения никогда не поздно.