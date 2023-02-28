На что следует обращать внимание при выборе партнера

Нередко внутренний мир человека можно изучить благодаря фразам, которые он использует в общении.

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Природная склонность к недоверию или негативный опыт в прошлых отношениях заставляет нас с особой внимательностью присматриваться к потенциальным партнёрам, тщательно изучать поведение человека в попытках понять, получится ли построить с ним гармоничные отношения.

Психолог Анна Девятка утверждает, что существуют фразы-маркеры, по которым можно распознать заведомо неподходящего избранника.

Одна из таких фраз — "Я сделаю для тебя всё". Поскольку "всё" — понятие растяжимое, нужно узнать, что подразумевает под этим мужчина. Часто с помощью этой фразы мужчины пытаются заставить женщин делать то, что необходимо им, но не женщинам.

А ещё, говоря "сделаю для тебя всё" кавалер может иметь в виду лишь вынос мусора или ещё что-то столь же несложное.

Ещё одна фраза, которая с головой выдаёт манипулятора — "Если что, буду отстаивать свою женщину перед всеми". Она кажется вполне безобидной и рисует в фантазиях женщины образ джентльмена-защитника. Но не всё так просто.

"Так он проецирует свой привычный образ жизни. Для него привычна ситуация конфликта, в котором нужно отстаивать себя и партнершу. Возможно, перед его родителями, а может, и бывшей женой, которая вхожа в дом", — уточняет психолог.

При выборе спутника жизни важно не игнорировать свои потребности и "критерии отбора". Но не менее важно и прислушиваться к потенциальному избраннику, говорить с ним, не бояться задавать вопросы. Это поможет лучше понять друг друга и увидеть количество общих интересов, взглядов.