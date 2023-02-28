Как не стать обманутым в приложении для знакомств

С приходом весны россияне активизируются в приложениях и сайтах для знакомств в поисках второй половинки. К сожалению, вместе с теми, кто искренне ищет свою любовь, активизируются и мошенники. Рассказываем, как не нарваться на мошенничество в дейтинг-приложении и как вовремя вычислить злоумышленника.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Мошенничество в приложениях знакомств – это наиболее лицемерный и жестокий вид преступлений, поскольку злоумышленник всегда играет на чувствах людей и на доверии. Жертвой мошенничества на сайтах онлайн-знакомств может стать любой человек. Однако интересна статистика: наиболее тяжелые финансовые потери несут люди в возрасте около пятидесяти лет. Впрочем, именно они и являются основной целью мошенников в дейтинг-приложениях. Все просто: с большой вероятностью они обладают активами и накоплениями, движимым и недвижимым имуществом, которые может заполучить мошенник тем или иным изощренным способом.

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Чем больше люди узнают о мошеннических схемах в приложениях знакомств, тем сильнее совершенствуются эти схемы, изобретаются новые способы обмануть жертву, поиграть с чувствами и забрать порой последние деньги у несчастной, пытающейся найти свою любовь.

Какие виды мошенничества встречаются в приложениях знакомств чаще всего?

Обычно мошенничество в этой сфере начинается невинно, и распознать злой умысел в начале общения бывает практически невозможно. Мошенники создают фальшивые профили, которые выглядят максимально естественно и привлекательно. Они могут завязывать знакомство сами, а могут и ждать свою жертву. Как бы то ни было, они искусно умеют втираться в доверие и вызывать реальные чувства. Только после этого они приступают к делу.

Итак, вот список самых распространенных способов мошенничества в приложениях для знакомств. Многие из них могут оказаться неправдоподобными, однако нужно помнить, что потенциальные жертвы таких мошенников, скорее всего, одиноки и уязвимы. В поисках второй половинки многие из них готовы пожертвовать буквально всем, не пожалеют ни денег, ни времени.

Ссылаясь на непредвиденные обстоятельства, мошенник просит оплатить его счета за телефон, или купить новый ноутбук, чтобы они могли продолжить общение. Нередко мошенники давят на жалость, рассказывают о болезни своего родственника, на лечение которого срочно нужны деньги. Мошенник может попросить жертву отправить ему деньги для оплаты авиабилетов, чтобы приехать в страну жертвы и наконец увидеться вживую – этого, конечно, никогда не случится. Выманив сумму, мошенник навсегда пропадет с радаров.

Нередко мошенники пытаются заполучить интимные фотографии жертвы и личные данные. После этого начинается шантаж: мошенник грозит опубликовать фотографию и данные жертвы, если не получит выкуп.

Часто мошенники, предварительна договорившись с жертвой встретиться вживую и сходить на какое-нибудь мероприятие. Злоумышленник сбрасывает некую ссылку, через которую якобы можно купить билеты, но деньги уходят в карман мошенникам. Вообще, игра с многочисленными ссылками – это основной метод работы мошенников в приложениях для знакомств. Фишинговые ссылки, ведущие на фейковые сайты, где одурманенная чувствами жертва оставляет личные данные – это совсем не редкость. Никогда не нажимайте на неизвестные ссылки, даже если вам кажется, что вы полностью доверяете собеседнику по другую сторону экрана.

Признаки мошенника на сайтах для знакомств

Несмотря на то, что все мошенники действуют крайне хитро и изощренно, некоторые особенности поведения все-таки выдают недобрый умысел. Самым первым «красным флажком», вызывающим подозрение, должно стать предложение уйти из приложения для знакомств в сторонний мессенджер под разными предлогами. Когда вы уходите переписываться в другое приложение, мошенник оставляет «чистым» свой аккаунт, и вы не сможете на него пожаловаться в случае мошенничества.

Есть и другие настораживающие сигналы. Например, если ваше общение очень быстро сводится к романтическому. Собеседник засыпает вас комплиментами, уверяет, что влюбился, рассказывает истории о возникновении особой, уникальной связи между вами, о самом настоящем родстве душ. Конечно же, никогда и ни к кому он так еще не относился. Это происходит на самых ранних этапах знакомства. Одинокая жертва, которой хочется поверить в любовь, принимает эти обещания и комплименты, и начинает доверять мошеннику.

Чтобы выстроить доверие и «прощупать» почву для манипуляций, мошенник задает много личных вопросов. При этом он сам многое рассказывает о себе, предлагает пообщаться по телефону. Этот этап может длиться месяцами и неделями, пока жертва не окажется окончательно «обработана» мошенником, а он не заучит все слабые стороны и больные места, через которые потом будет манипулировать.

Внимательно изучите профиль своего собеседника. Аватарка должна быть естественной. Часто мошенники берут фотографии из интернета (оттуда же копируют и описание в профиле). Не поленитесь пробить аватарку через «поиск по картинкам» в браузере, а также поискать такое же описание в интернете. Едва ли мошенник станет писать оригинальный текст и ставить собственную фотографию на иконку профиля.

Как вычислить мошенника? Комментарий психолога

Многие мошенники играют на чувствах своей жертвы, заставляют привязаться к себе перед совершением преступления. Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, как в этом случае быстро распознать и соскочить с общения с мошенником на сайте знакомств. Психолог подчеркивает: в этом деле главное – иметь четкие личные границы и уметь их отстаивать. Этот навык пригодится не только для знакомств в интернете, но и в повседневной жизни.

По словам психолога, именно умение осознать и защитить личные границы отличает человека от потенциальной жертвы, которая сама волей-неволей попадет в лапы мошенников.

«Я дам четкий лайфхак. Возможно, он звучит достаточно банально, но, к сожалению, большинство людей об этом либо никогда не задумывались, либо никогда не делали. Самое главное – это построить адекватные, качественные личные границы. Прописать их прямо в тетрадке: что для вас приемлемо и что не приемлемо в общении с другим человеком. Очень важно давать себе полный отчет, что человека в интернете вы знаете плохо. А значит, вы автоматически становитесь потенциальной жертвой. Поэтому встречаться всегда нужно на нейтральной территории», - рассказывает психолог.

Дарья Дугенцова подчеркивает: мошенники на сайтах знакомств чаще всего действуют спустя некоторое время. Расслабиться можно только через полгода общения с человеком. Действительно, это достаточно долгий срок. Однако за это время человек сможет по-настоящему раскрыться.

Обращайте внимание на то, как ваш собеседник отзывается о других людях. Как он общается со знакомыми и незнакомыми людьми (например, с официантами в кофейне).

«Это очень важный факт. И еще обращаем внимание на то, как человек отзывается о своей семье: о маме, папе, сестре брате и так далее. Чаще всего это маяк, который четко показывает, какой ваш собеседник на самом деле».