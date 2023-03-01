Названо истинное отношение женщин к оральному и анальному сексу

Большинство женщин оценивает оральный и анальный секс положительно и любит им заниматься, заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. Об этом она рассказала в своей колонке для издания Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кокс сослалась на канадское исследование, главная цель которого заключалась в том, чтобы выяснить истинное отношение женщин к этим формам интимной близости. Опрос показал, что 28 процентов респонденток считают оральный секс с мужчинами очень приятным, а чуть больше половины из них заявили, что это «в какой-то степени приятно». Не получают удовольствия от этой формы половых контактов 17 процентов опрошенных. При этом многие женщины наслаждаются властью, которую им дает оральный секс, добавила специалистка.