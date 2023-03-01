Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Названо истинное отношение женщин к оральному и анальному сексу

Lenta.ru

Большинство женщин оценивает оральный и анальный секс положительно и любит им заниматься, заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. Об этом она рассказала в своей колонке для издания Daily Mail.

Названо истинное отношение женщин к оральному и анальному сексу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кокс сослалась на канадское исследование, главная цель которого заключалась в том, чтобы выяснить истинное отношение женщин к этим формам интимной близости. Опрос показал, что 28 процентов респонденток считают оральный секс с мужчинами очень приятным, а чуть больше половины из них заявили, что это «в какой-то степени приятно». Не получают удовольствия от этой формы половых контактов 17 процентов опрошенных. При этом многие женщины наслаждаются властью, которую им дает оральный секс, добавила специалистка.

В то же время к анальному сексу положительно относится 31 процент участниц опроса. Они занимаются им не из чувства долга, а потому что получают от него удовольствие и даже достигают оргазма. В то же время при выборе между анальным и вагинальным половым актом почти все женщины единодушно проголосовали за второй вариант.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий