Сексолог перечислила худшие поступки мужчин в постели

Одним из худших поступков мужчины в постели является полное игнорирование потребностей женщины, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такое мнение она высказала в своей колонке для издания Daily Mail.

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Кокс отметила, что женщине важно, чтобы партнер учитывал ее желания и сексуальные предпочтения. Мужчина не должен обижаться на попытки объяснить ему, что ей нравится, а что — нет. При этом худшее, что мужчина может сделать в процессе близости, — это полный пропуск этапа прелюдии и быстрый переход непосредственно к половому акту, пояснила сексолог.

Также среди худших поступков в постели Кокс перечислила чрезмерную грубость мужчин и слишком сильные и быстрые возвратно-поступательные движения пенисом во время секса. Отдельно она выделила попытки мужчин заниматься с партнершей сексом, «как в порно». По ее словам, не стоит думать, что в жизни женщинам нравится то же самое, что изображают актрисы в фильмах для взрослых.