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1 час назад

5 секретов отношений на расстоянии

WomanHit.ru

Что делать, если вы с любимым человеко оказались в разлуке?

5 секретов отношений на расстоянии
Фото: Кадр из фильма "Непристойное предложение"Кадр из фильма "Непристойное предложение"

Желание постоянно находиться рядом с любимым человеком совершенно естественно, но обстоятельства иногда складываются иначе.

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Что делать, если вы и избранник оказались на расстоянии и не можете часто видеться.

Вопреки стереотипам, отношения на расстоянии могут сработать, если соблюдать несложные правила.

Доверяйте

Этот простой совет, на самом деле, ключевой. Перед тем, как разлучиться надолго, поговорите о том, что для вас значат отношения, почему важно уберечь их даже на расстоянии. Откажитесь от подозрений и проверок, иначе эти сомнения будут день за днем разрушать ваш роман. Доверяйте друг другу, ведь без верности и преданности вы бы не смогли решиться на такой важный шаг.

Используйте технологии

Смартфон в вашем кармане станет настоящей палочкой-выручалочкой, общайтесь как можно больше: используйте переписки, голосовые сообщения и видео, показывайте друг другу, чем живете. Не бойтесь, что это будет выглядеть слишком инфантильно, такое плотное общение позволит создать прочную связь, вы будете в курсе эмоций и переживаний партнера. Показывайте, что ели на завтрак, какая музыка звучит в машине по дороге на работу, какая погода за окном. Договоритесь о времени обязательного разговора, утром и/или вечером, обсуждайте все, что придет в голову. Да, тактильного контакта это не заменит, зато вы проговорите даже то, о чем в обычной жизни обычно молчали.

Заботьтесь

Кто сказал, что на расстоянии нельзя проявить чувства? Современные технологии позволяют позаботиться о том, кого вы любите из любой точки земного шара. Закажите любимому ужин, пусть он не забывает присылать вам букеты, дарите друг другу небольшие подарки. Такие мелочи помогут поддерживать романтику в отношениях и чувствовать, что кто-то переживает за вас.

Создайте традиции

Живя вместе, вы наверняка смотрели вместе фильмы или сериалы, а, может, по утрам в субботу включали стрим любимого блогера. Создайте эти традиции на расстоянии: созванивайтесь и включайте кино, заказывайте одинаковые блюда на ужин, а во время прогулок по городу показывайте друг другу то, что видите. Традиции станут связующими нитями, которые будут держать вас вместе.

Развивайтесь

Используйте время в разлуке на благо себе: так вы заставите партнера гордиться вами и поддержите интерес в отношениях. Не забывайте, что общение с любимым — большая, но единственная часть вашей жизни.

Любовь,
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