Как понять, что брак обречен еще до свадьбы

За 2022 год в России зарегистрировали 625 тысяч разводов – это на 6% больше, чем в 2021 году. Довольно часто люди вступают в брак, приняв опрометчивое решение, и очень скоро сталкиваются с его неприятными последствиями. Но как еще до свадьбы выяснить, что союз обречен на развод? Расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста" Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

Вы не уверены в своем выборе

Испытывать мандраж и волнение накануне торжества –абсолютно нормально. Но если вы день изо дня чувствуете неуверенность в своем выборе, это плохой знак. Прежде всего нужно честно ответить себе на вопрос – почему вы выходите замуж? Нередко люди оказываются в ЗАГСе под давлением общества или из других далеких от романтики соображений. Если вы понимаете, что не питаете к партнеру глубоких чувств и уж точно не хотите провести с ним остаток дней, не стоит рассчитывать на то, что после свадьбы ситуация изменится в лучшую сторону.

Партнер не привлекает вас сексуально

Если и для жениха, и для невесты секс – абсолютно неважный аспект отношений, в таком случае брак имеет право на существование. Но если интимная близость для вас отнюдь не на последнем месте, но при этом будущий муж совершенно не привлекает вас физически, очень скоро это может стать камнем преткновения.

То же самое касается и совместимости в постели. Кому-то важно заниматься сексом каждый день, а кому-то вполне достаточно интимной близости раз в месяц. Если половая конституция партнеров не совпадает, им может быть крайне сложно прийти к компромиссу.

Возлюбленный переживает личностный кризис

Личностный кризис – состояние, при котором человек не понимает, чего хочет от жизни. Внутренние метания неизбежно приводят к метаниям внешним: человек может регулярно менять работу, место жительства, хобби и круг общения. Таким образом он пытается обрести свою идентичность.