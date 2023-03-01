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1 час назад

Сексолог рассказала, какое качество делает человека отличным любовником

Москва24

Сексолог, психолог Юлия Толмачева объяснила "Газете.ру", какие люди являются хорошими любовниками. Она отметила, что оценка субъективна, так как каждый человек имеет собственные потребности и запросы.

Сексолог назвала главное качество отличного любовника
Фото: M24.ruM24.ru

"Например, одно из таких исследований провели специалисты института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма оказалось не на первом месте. И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнера", – указала эксперт.

По словам сексолога, главное качество хорошего любовника заключается в чуткости к партнеру и понимании его желаний. Также она выделила считывание телесных и психологических реакций.

Любовь,
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