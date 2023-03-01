Сексолог назвала главное качество отличного любовника

"Например, одно из таких исследований провели специалисты института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма оказалось не на первом месте. И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнера", – указала эксперт.