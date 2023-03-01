Сексолог назвала главное качество отличного любовника

Сексолог, психолог Юлия Толмачева объяснила "Газете.ру", какие люди являются хорошими любовниками. Она отметила, что оценка субъективна, так как каждый человек имеет собственные потребности и запросы.
"Например, одно из таких исследований провели специалисты института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма оказалось не на первом месте. И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнера", – указала эксперт.
По словам сексолога, главное качество хорошего любовника заключается в чуткости к партнеру и понимании его желаний. Также она выделила считывание телесных и психологических реакций.