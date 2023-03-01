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1 час назад

Женщина придумала необычный способ отомстить бойфренду-изменнику

Lenta.ru

Пользовательница британского форума Mumsnet узнала об изменах бойфренда и придумала необычный способ отомстить ему. Ее пост набрал больше 20 страниц комментариев.

Женщина придумала необычный способ мести бойфренду-изменнику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что у них с возлюбленным одинаковые модели телефонов и она поставила свой гаджет на зарядку, но, пока была в душе, парень без ее ведома подключил к зарядному устройству свой телефон и пошел спать.

«На телефон, который я приняла за свой, пришло сообщение. Я решила прочитать его и увидела, что оно от какой-то женщины. Она рассказывала, каким страстным был их поцелуй», — говорит она.

Пользовательница поняла, что у ее бойфренда есть любовница, и узнала, что они проводили ночи вместе, когда он якобы уезжал из дома по работе.

Женщина решила не будить бойфренда-изменника и не выяснять с ним отношения. Вместо этого она сделала скриншот сообщения любовницы и поставила его на заставку телефона партнера. Женщина считает, что так он точно не сможет отрицать, что завел роман на стороне.

Пользователи форума поддержали женщину и восхитились ее планом мести. Многие отметили, что не смогли бы спокойно ждать до утра в таких обстоятельствах. Некоторые комментаторы посоветовали ей заранее подготовить чемодан для изменника.

Любовь,
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