Сексолог рассказала, что людям не нравится в интиме

Критерии, по которым люди определяют половой контакт как удачный или неудачный, индивидуальны. Тем не менее, согласно одному и опросов, женщинам чаще не хватало разнообразия и страсти, а мужчинам — инициативности партнерш. Об этих и других показателях хорошего и плохого секса сексолог, психолог Юлия Толмачева рассказала "Газете.ру".

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Эксперт отметила, переживания, связанные с половым актом, которые часто возникают у женщин, необоснованны. По ее словам, во время возбуждения мужчина не замечает, какой у женщины белье, как она выглядит в интимной зоне и так далее. При этом переживания одного партнера о собственном несовершенстве, которые переходят в желание спрятаться под одеяло, выключить свет или ограничиться рядом поз, помешают в итоге обоим.

Юлия Толмачева также добавила, что плохим, скорее всего, любой человек посчитает половой акт, в котором не было хотя бы одного из аспектов: чуткости, заботы, желания и умения сделать партнеру приятное.