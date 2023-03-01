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1 час назад

Сексолог Толмачева рассказала, что людям не нравится в интиме

Мира Маркина

Критерии, по которым люди определяют половой контакт как удачный или неудачный, индивидуальны. Тем не менее, согласно одному и опросов, женщинам чаще не хватало разнообразия и страсти, а мужчинам — инициативности партнерш. Об этих и других показателях хорошего и плохого секса сексолог, психолог Юлия Толмачева рассказала "Газете.ру".

Сексолог рассказала, что людям не нравится в интиме
Фото: PxherePxhere

Эксперт отметила, переживания, связанные с половым актом, которые часто возникают у женщин, необоснованны. По ее словам, во время возбуждения мужчина не замечает, какой у женщины белье, как она выглядит в интимной зоне и так далее. При этом переживания одного партнера о собственном несовершенстве, которые переходят в желание спрятаться под одеяло, выключить свет или ограничиться рядом поз, помешают в итоге обоим.

Юлия Толмачева также добавила, что плохим, скорее всего, любой человек посчитает половой акт, в котором не было хотя бы одного из аспектов: чуткости, заботы, желания и умения сделать партнеру приятное.

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