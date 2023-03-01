Чем могут оказаться «бабочки в животе»

Влюбленность, точно так же, как и чувство страха и волнения, изменяет химию в нашем теле, порождая стресс.

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Если спросить у влюбленных, что они чувствуют, то многие расскажут о дрожащих коленках, сильном сердцебиении, потных ладошках и тех самых «бабочках в животе». Чаще всего, бабочки бывают только в начале отношений, когда интерес друг к другу только подогревается. Но знали ли вы, что за «бабочками в животе» прячется нечто другое? И это далеко не всегда про любовь.

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Психологи считают, что если вы не ощущаете «порхающих бабочек в животе» и в целом чувствуете себя с партнером комфортно, то вы эмоционально здоровы и находитесь в нетоксичных отношениях. Здоровые отношения не предполагают «бабочек в животе» хотя бы потому, что вы знаете, что к вам чувствует партнер, и вам хорошо. Нет никакой опасности, нет загадок и страданий: «Взаимны ли мои чувства?». Все остальное — любовная зависимость. Влюбленность, точно так же, как и чувство страха и волнения, изменяет химию в нашем теле, порождая стресс. Говорят, что «бабочки в животе» — это сигнал нашего тела о том, что мы находимся не с тем человеком.

Есть и более научное объяснение этого феномена. За «бабочек в животе» отвечает приток крови к органам брюшной полости. Этот приток обеспечивает нервная система, которая, в свою очередь, получает заряд эндорфина, когда мы влюблены. Но ведь «бабочек в животе» мы испытываем в период влюбленности, а еще, например, когда мы, катаясь на американских горках, резко съезжаем вниз с большой высоты. Это объясняется тем, что адреналин вызывает приток крови к мышцам, а поскольку количество крови в теле человека ограничено, ее отток от других органов, например, от кишечника, вызывает чувство «бабочек в животе».