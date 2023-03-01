Психолог дала советы, как реагировать на измену

Отношения строятся для счастья, но в океане любви и радости может разразиться и жуткий шторм. А после этого и в душе человека. Более того, эмоции часто выходят наружу, заканчиваясь скандалом с криками и крушением всего вокруг. Но вместо этого намного продуктивнее будет объясниться с партнёром, считает семейный психолог центра сексуального образования Secrets Алёна Май.

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Психолог обратила внимание на то, что причины измен бывают разные. Не все считают роман на стороне предательством семьи — для одних это способ испытать новые ощущения, для других же — попытка завершить отношения, в которых явно давно есть серьёзные проблемы. Поэтому и реакция на измену может быть совсем не однозначная.

При этом скандал, алкоголь и ненависть не помогут выйти из ситуации. Намного продуктивнее объясниться с партнёром, понять причину его поступка и найти решение проблемы. Нужно решить для себя, сможете ли вы простить измену, сохранить отношения и жить с этим дальше.