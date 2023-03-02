3 типа мужчин, с которыми опасно вступать в брак

Бегите от них как можно дальше.

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Счастливый брак — одна из важных целей в жизни женщины, при этом к выбору партнера стоит отнестись максимально ответственно.

Мы собрали три типа мужчин, за которых не стоит выходить замуж ни при каких обстоятельствах — потом можно сильно пожалеть.

Есть только я и мама

Тип мужчин, знакомый почти каждой женщине. Сегодня их становится все больше, что не может не расстраивать. Часто женщины настолько сильно сливаются со своим чадом, что не могут разорвать эту связь, когда сын станет взрослым человеком, которому необходимо строить свою семью.

Этот мужчина просто не приспособлен к браку и не готов к ответственности за нового человека в его жизни. Можно годами ждать и надеяться, что мужчина, для которого мама абсолютный авторитет, изменится и повзрослеет. К сожалению, это происходит очень редко, и для этого нужно желание самого мужчины. Не тратьте драгоценное время.

Мужчина с зависимостями

Опасный тип мужчин, который также широко распространен. Алкогольная и наркотическая зависимость испортит жизнь не только самому мужчине, но и всей его семье. Как мы не раз говорили, взрослые люди никогда не меняются без собственного желания, а зависимый человек чаще всего чувствует себя максимально комфортно и привычно в своем состоянии.

Если вы берете на себя роль спасительницы, будьте готовы положить на «спасение» лучшие свои годы, и результат может вас разочаровать. Подумайте, стоит ли тратить время на таких персонажей.

Ну, купи!