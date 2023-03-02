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5 минут назад

3 типа мужчин, с которыми опасно вступать в брак

WomanHit.ruиещё 1

Бегите от них как можно дальше.

3 типа мужчин, с которыми опасно вступать в брак
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Счастливый брак — одна из важных целей в жизни женщины, при этом к выбору партнера стоит отнестись максимально ответственно.

Мы собрали три типа мужчин, за которых не стоит выходить замуж ни при каких обстоятельствах — потом можно сильно пожалеть.

Есть только я и мама

Тип мужчин, знакомый почти каждой женщине. Сегодня их становится все больше, что не может не расстраивать. Часто женщины настолько сильно сливаются со своим чадом, что не могут разорвать эту связь, когда сын станет взрослым человеком, которому необходимо строить свою семью.

Этот мужчина просто не приспособлен к браку и не готов к ответственности за нового человека в его жизни. Можно годами ждать и надеяться, что мужчина, для которого мама абсолютный авторитет, изменится и повзрослеет. К сожалению, это происходит очень редко, и для этого нужно желание самого мужчины. Не тратьте драгоценное время.

Мужчина с зависимостями

Опасный тип мужчин, который также широко распространен. Алкогольная и наркотическая зависимость испортит жизнь не только самому мужчине, но и всей его семье. Как мы не раз говорили, взрослые люди никогда не меняются без собственного желания, а зависимый человек чаще всего чувствует себя максимально комфортно и привычно в своем состоянии.

Если вы берете на себя роль спасительницы, будьте готовы положить на «спасение» лучшие свои годы, и результат может вас разочаровать. Подумайте, стоит ли тратить время на таких персонажей.

Ну, купи!

Мужчина, который зависит от партнерши в финансовом плане, едва ли готов взять на себя роль главного в семье. Конечно, существует множество женщин, для которых безвольный мужчина — идеальный партнер. Как правило, речь идет о жестких женщинах с собственным делом, которые привыкли держать все и всех под контролем. Но в большинстве случаев зависимый от женщины мужчина будет скорее проблемой, чем «подарком». В каком-то смысле, вы заводите себе взрослого ребенка, а не мужчину, на которого можно положиться.

Любовь,
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