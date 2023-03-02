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2 часа назад

Перечислены отталкивающие мужчин поступки женщин в постели

Lenta.ru

Плохая гигиена партнерши чаще всего мешает мужчине во время интимной близости и может «убить» его сексуальное влечение, считает британский сексолог Трэйси Кокс. Этот и некоторые другие отталкивающие их поступки женщин в постели она перечислила в своей колонке для издания Daily Mail.

Перечислены отталкивающие мужчин поступки женщин в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кокс отметила, что, помимо неприятного запаха тела, оттолкнуть мужчину способны неприятные комментарии партнерши по поводу размера его пениса, а также ее лень и безынициативность в процессе близости. Женщина не должна вести себя отчужденно и ждать от партнера благодарности только за то, что позволила ему заняться с ней сексом, объяснила сексолог.

Также среди способных «убить» мужское либидо поступков женщины в процессе близости Кокс выделила ее излишнюю стеснительность, брезгливость по отношению к его сперме и невзаимный оральный секс. Специалистка подчеркнула, никто не хочет годами заниматься скучным сексом и бояться попросить партнершу попробовать что-то новое, так как она из-за этого расстроится.

В заключение сексолог добавила, что самыми сексуально привлекательными мужчины назвали уверенных в себе, открытых к экспериментам и внутренне раскрепощенных женщин.

Любовь,
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