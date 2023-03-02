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3 часа назад

Фантазирующим о сексе жены с другим мужчиной мужьям дали совет

Lenta.ru

Мужья, фантазирующие о сексе супруги с другим партнером, могут превратить эти мысли в ролевую игру в постели, предложила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Такой совет она дала мужчинам в своей колонке для издания The Guardian.

Фантазирующим о сексе жены с другим мужчиной мужьям дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К Коннолли обратился анонимный читатель, состоящий в счастливом браке 47 лет. Он заявил, что его сильно возбуждает эротическая фантазия об интимной связи жены с коллегой по работе. По его словам, до того, как пожениться, они с будущей супругой ненадолго расходились, и в этот период она завела короткий роман.

Долгое время она не говорила мне открыто о степени их физической близости, но недавно, почти 50 лет спустя, призналась, что они просто целовались и никогда не занимались сексом. Я всегда фантазировал, что у них были более тесные отношения, включая половой контакт, что меня очень возбуждает. (Из письма читателя Памеле Стивенсон Коннолли)

В ответ Коннолли посоветовала мужчине деликатно предложить жене превратить его эротическую фантазию в ролевую игру и тем самым внести разнообразие в их интимную жизнь. Если они раньше уже пробовали нечто подобное, достаточно просто рассказать партнерше о своем желании и вместе продумать детали сценария. При этом важно, чтобы все, что будет происходить между парой, было по взаимному согласию, подчеркнула психотерапевт.

Если ваша жена не привыкла к ролевым играм, будьте осторожны и подходите к этому вопросу деликатно. Никогда не пытайтесь принудить ее делать то, что она считает неудобным или неприятным. Ролевые игры могут быть особенно сложными, когда основаны на реальном личном материале, — Памела Коннолли

В то же время стоит с пониманием отнестись, если супруга откажется участвовать в этой игре, так как некоторые люди чувствуют себя уязвимыми, воспроизводя сценарии из своей жизни во время ролевой игры, подытожила Коннолли.

Любовь,Памела Стивенсон,
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