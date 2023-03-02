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1 час назад

Британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным

Подавляющее большинство британцев, принявших участие в опросе сервиса знакомств, назвали секс с куклой самым безобидным способом изменять возлюбленным. Данные приводит здание Daily Star.

Назван самый безобидный способ изменять возлюбленным
Фото: unsplashunsplash

В исследовании приняли участие 350 мужчин и столько же женщин. 78 процентов мужчин и 66 процентов женщин заявили, что использование мужчинами секс-кукол является допустимым.

76 процентов состоящих в браке жителей Великобритании не считают секс с куклой изменой

Когда респондентов попросили объяснить свои ответы, 54 процента ответили, что развлечения с неодушевленными предметами — нормальное явление. Каждый четвертый участник опроса считает секс с куклой нормальным из-за отсутствия контакта с другим человеком.

Состою в отношениях пять лет. Кто знает, может, если бы у меня была такая кукла, мне не нужно было бы развлекаться на стороне. Секс с куклой — это не измена. (Бен)

Примерно каждый шестой британец (15 процентов) назвал положительным моментом отсутствие эмоциональной составляющей во время подобного секса, а пять процентов назвали преимуществом отсутствие риска подхватить половую инфекцию. При этом каждый пятый респондент считает секс с куклой видом сексуального извращения. В то же время 12 процентов британцев уверены, что подобные развлечения нужно обговаривать с партнером.

Специалист по отношениям Джессика Леони рассказала, что люди все чаще решаются на эксперименты в спальне, поэтому большинство не считают использование секс-куклы изменой.

«Все сводится к ожиданиям и границам в отношениях. Если чей-то партнер прямо сказал, что считает это изменой, то это его дело. Думаю, люди боятся сравнения с куклой. Но тогда это уже вопрос о проблемах в отношениях!» — прокомментировала она.

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