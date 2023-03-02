6 правил первого свидания

Свидание — прекрасный повод, чтобы включить свое обаяние на максимум. Рассказываем, как это сделать и каких ошибок лучше избегать.

Фото: Кадр из фильма "Идеальное свидание" Кадр из фильма "Идеальное свидание"

Найти подходящие темы для обсуждения на первом свидании — не так просто, а для кого-то это и вовсе огромная проблема. Даем подробную инструкцию, о чем говорить на первом свидании.

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Говорите о нем, больше, чем о себе

Множество исследований доказывают, что люди больше всего на свете любят говорить о себе. «Нет звука слаще и приятнее, чем собственное имя». Наш мозг в это время активно работает, и мы чувствуем наслаждение. Но предупреждаем сразу: готовьтесь слушать долгий мужской монолог. Можете спросить у партнера о его мечтах и страхах; узнать, как он достиг того, что имеет; в какой семье рос, и как это на него повлияло.

Погуглите его до свидания

Узнайте из соцсетей, какие у него интересы, какую музыку слушает и где был прошлым летом. По этим наводкам можете задавать интересные вопросы мужчине, которые точно будут к нему относиться, а он с удовольствием будем вам отвечать. Только ему не стоит знать, что его пробивали это может спугнуть. Не показывайте, что знаете, как зовут его двоюродную тетю и ее адрес.

Раскройте себя с интересной стороны

Это отличный прием, чтобы расположить к себе любого человека. Расскажите о себе что-нибудь личное, конкретное и довольно короткое. Лучше здесь не врать — это на случай, если вы еще будете видеться. Например, можете сказать, что ненавидите непунктуальных людей из-за того, что отец сильно опоздал на ваш выпускной.

Не задавайте односложных вопросов

Вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», не подходят для первого свидания. Вам обоим неловко сидеть в тишине, поэтому вопрос не должен предполагать короткий и сухой ответ. Замените «Тебе не нравится…?» на «Почему тебе не нравится…?».

Показывайте заинтересованность

Поддержите партнера. Можете одобрительно кивать головой во время его речи или периодически коротко комментировать «да ладно?» или «ничего себе!». Не перебивайте его монолог длинными комментариями, плавно переходящими в другую тему. Это может сразу оттолкнуть.

Избегайте банальных вопросов