Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

6 правил первого свидания

WomanHit.ru

Свидание — прекрасный повод, чтобы включить свое обаяние на максимум. Рассказываем, как это сделать и каких ошибок лучше избегать.

6 правил первого свидания
Фото: Кадр из фильма "Идеальное свидание"Кадр из фильма "Идеальное свидание"

Найти подходящие темы для обсуждения на первом свидании — не так просто, а для кого-то это и вовсе огромная проблема. Даем подробную инструкцию, о чем говорить на первом свидании.

Видео дня

Говорите о нем, больше, чем о себе

Множество исследований доказывают, что люди больше всего на свете любят говорить о себе. «Нет звука слаще и приятнее, чем собственное имя». Наш мозг в это время активно работает, и мы чувствуем наслаждение. Но предупреждаем сразу: готовьтесь слушать долгий мужской монолог. Можете спросить у партнера о его мечтах и страхах; узнать, как он достиг того, что имеет; в какой семье рос, и как это на него повлияло.

Погуглите его до свидания

Узнайте из соцсетей, какие у него интересы, какую музыку слушает и где был прошлым летом. По этим наводкам можете задавать интересные вопросы мужчине, которые точно будут к нему относиться, а он с удовольствием будем вам отвечать. Только ему не стоит знать, что его пробивали  это может спугнуть. Не показывайте, что знаете, как зовут его двоюродную тетю и ее адрес.

Раскройте себя с интересной стороны

Это отличный прием, чтобы расположить к себе любого человека. Расскажите о себе что-нибудь личное, конкретное и довольно короткое. Лучше здесь не врать — это на случай, если вы еще будете видеться. Например, можете сказать, что ненавидите непунктуальных людей из-за того, что отец сильно опоздал на ваш выпускной.

Не задавайте односложных вопросов

Вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», не подходят для первого свидания. Вам обоим неловко сидеть в тишине, поэтому вопрос не должен предполагать короткий и сухой ответ. Замените «Тебе не нравится…?» на «Почему тебе не нравится…?».

Показывайте заинтересованность

Поддержите партнера. Можете одобрительно кивать головой во время его речи или периодически коротко комментировать «да ладно?» или «ничего себе!». Не перебивайте его монолог длинными комментариями, плавно переходящими в другую тему. Это может сразу оттолкнуть.

Избегайте банальных вопросов

Не говорите о проблемах на работе и в быту, о политике, религии и финансах. Во-первых, некоторые из этих тем могут вызвать конфликт, а во-вторых, это моментально оттолкнет партнера, так как подумает, что это нехороший знак, что на первой встрече вы интересуетесь его зарплатой. Вместо этого можете рассказать какую-нибудь не слишком длинную забавную историю про себя, чтобы партнеру была ощутима ваша легкость в диалоге.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий