Сексолог назвала пикантный способ улучшить отношения в паре

Рассказы о прошлой интимной жизни могут улучшить отношения в паре, уверяет сексолог Несс Купер. В статье для издания Metro она объяснила возбуждающий эффект таких историй.

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Купер отметила, что явление комперсии достаточно распространено. «Комперсия может происходить как в моногамных, так и в немоногамных отношениях. Некоторые люди, которым нравится слушать об эротическом прошлом своих партнеров, могут испытывать форму комперсии — они чувствуют себя счастливыми и даже возбуждаются, зная, что у их партнера был положительный сексуальный опыт в предыдущих отношениях», — объяснила она.

Сексолог назвала комперсию пикантным способом улучшить отношения между партнерами. Это, рассказала она, происходит при условии, если прошлый опыт интимной жизни и радость от прошлых отношений переносят в настоящее.