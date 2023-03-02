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49 минут назад

Сексолог назвала пикантный способ улучшить отношения в паре

Lenta.ru

Рассказы о прошлой интимной жизни могут улучшить отношения в паре, уверяет сексолог Несс Купер. В статье для издания Metro она объяснила возбуждающий эффект таких историй.

Сексолог назвала пикантный способ улучшить отношения в паре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Купер отметила, что явление комперсии достаточно распространено. «Комперсия может происходить как в моногамных, так и в немоногамных отношениях. Некоторые люди, которым нравится слушать об эротическом прошлом своих партнеров, могут испытывать форму комперсии — они чувствуют себя счастливыми и даже возбуждаются, зная, что у их партнера был положительный сексуальный опыт в предыдущих отношениях», — объяснила она.

Сексолог назвала комперсию пикантным способом улучшить отношения между партнерами. Это, рассказала она, происходит при условии, если прошлый опыт интимной жизни и радость от прошлых отношений переносят в настоящее.

Купер добавила, что люди с богатым сексуальным прошлым кажутся потенциальным партнерам более привлекательными, чем те, кому нечем похвастаться. «Общество осуждает обсуждение прошлого сексуального опыта, поэтому комперсию часто относят к категории извращений. Но все мы знаем, что несколько сексуальных партнеров и мысли о сексе с участием других — это нормально. Нечего стыдиться, если подобные истории возбуждают», — говорит сексолог.

Любовь,
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