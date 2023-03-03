В Сети предупредили об опасностях секса по дружбе

Пользователи Reddit предупредили об опасностях секса с друзьями. Эту интимную тему они обсудили в подразделе AskReddit.
Один из пользователей сети отметил, что секс по дружбе становится проблемой при возникновении нежелательной беременности.
Все прекрасно, пока кто-то не забудет о контрацепции, — Hey_Batfink, пользо
Весело и хорошо какое-то время, но не так удовлетворяет, как отношения. И обоим нужно уметь абстрагироваться, иначе кто-то влюбится, — Akiram, пользователь Reddit. Если так много людей с трудом контролируют бактерии пищеварительного тракта, говорящие им, что есть, как они будут противостоять одному из самых сильных человеческих инстинктов? Выделяющиеся во время секса гормоны, отвечающие за привязанность, невероятно сильны, — анонимный пользователь Reddit.
Множество комментариев посвящено почти неизбежной, по мнению подписчиков раздела, опасности влюбиться в партнера.
Еще один пользователь предупредил, что отсутствие любви между занимающимися сексом людьми может привести к тому, что один начнет использовать другого.