В Сети предупредили об опасностях секса по дружбе

Весело и хорошо какое-то время, но не так удовлетворяет, как отношения. И обоим нужно уметь абстрагироваться, иначе кто-то влюбится, — Akiram, пользователь Reddit. Если так много людей с трудом контролируют бактерии пищеварительного тракта, говорящие им, что есть, как они будут противостоять одному из самых сильных человеческих инстинктов? Выделяющиеся во время секса гормоны, отвечающие за привязанность, невероятно сильны, — анонимный пользователь Reddit.