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3 часа назад

Женщина поймала бойфренда на измене с мачехой благодаря отпечаткам ладоней

Lenta.ru

31-летняя пользовательница TikTok Джесс О'Коннор поймала возлюбленного на измене благодаря тому, что увидела отпечатки его ладоней на пыльном столе. Об этом сообщает New York Post.

Женщина поймала бойфренда на измене благодаря отпечаткам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что состояла в отношениях с бойфрендом четыре года и не сомневалась в его верности. Однажды пара приехала на ужин к мачехе и отцу О'Коннор, а затем осталась ночевать в их доме. Посреди ночи женщина проснулась и обнаружила, что возлюбленного нет в постели. Она спустилась на первый этаж дома и увидела бойфренда, спящего на диване. Затем она отправилась в столовую, где нашла два пустых бокала из-под шампанского и два мобильных телефона. На полу она обнаружила одежду партнера.

О'Коннор вернулась в гостиную и стянула одеяло с мужчины. «Он пытался одеться в спешке, поэтому натянул ее трусы. На нем были ее чертовы кружевные трусики», — рассказывает она. Женщина начала кричать на бойфренда и разбудила родителей. Мачеха попыталась скрыть интрижку с партнером падчерицы и заявила, что он случайно взял ее трусы из корзины для нижнего белья в прачечной. Однако, по словам О'Коннор, она убедилась в том, что бойфренд изменил ей с мачехой, когда заметила отпечатки их ладоней на пыльном обеденном столе.

После произошедшего тиктокерша разорвала отношения с партнером, а ее отец развелся с ее мачехой. О'Коннор призналась, что ей пришлось обратиться к психологу, чтобы прийти в себя после этой истории. «Мне потребовалось много времени, чтобы пережить это. Вот почему я не замужем уже пять лет», — говорит она.

О'Коннор получила множество комментариев со словами поддержки. «Я даже не могу представить, что ты чувствовала и что чувствуешь сейчас, но такие люди тебе не нужны. Я рада, что их больше нет в твоей жизни», — пишет один комментатор.

Любовь,
18+
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