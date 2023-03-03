Женщина поймала бойфренда на измене благодаря отпечаткам

31-летняя пользовательница TikTok Джесс О'Коннор поймала возлюбленного на измене благодаря тому, что увидела отпечатки его ладоней на пыльном столе. Об этом сообщает New York Post.

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Женщина рассказала, что состояла в отношениях с бойфрендом четыре года и не сомневалась в его верности. Однажды пара приехала на ужин к мачехе и отцу О'Коннор, а затем осталась ночевать в их доме. Посреди ночи женщина проснулась и обнаружила, что возлюбленного нет в постели. Она спустилась на первый этаж дома и увидела бойфренда, спящего на диване. Затем она отправилась в столовую, где нашла два пустых бокала из-под шампанского и два мобильных телефона. На полу она обнаружила одежду партнера.

О'Коннор вернулась в гостиную и стянула одеяло с мужчины. «Он пытался одеться в спешке, поэтому натянул ее трусы. На нем были ее чертовы кружевные трусики», — рассказывает она. Женщина начала кричать на бойфренда и разбудила родителей. Мачеха попыталась скрыть интрижку с партнером падчерицы и заявила, что он случайно взял ее трусы из корзины для нижнего белья в прачечной. Однако, по словам О'Коннор, она убедилась в том, что бойфренд изменил ей с мачехой, когда заметила отпечатки их ладоней на пыльном обеденном столе.

После произошедшего тиктокерша разорвала отношения с партнером, а ее отец развелся с ее мачехой. О'Коннор призналась, что ей пришлось обратиться к психологу, чтобы прийти в себя после этой истории. «Мне потребовалось много времени, чтобы пережить это. Вот почему я не замужем уже пять лет», — говорит она.