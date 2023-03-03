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39 минут назад

Опытные мужчины и женщины дали советы новичкам в сексе

Lenta.ru

Пользователи Reddit рассказали, какие дружеские советы могли бы дать новичкам в сексе. Своими рекомендациями для неопытных они поделились в подразделе AskReddit.

Опытные мужчины и женщины дали советы новичкам в сексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Популярными рекомендациями опытных мужчин и женщин стали: тренировать пошлые шутки и стойку в планке. Первое посоветовали для облегчения общения, второе — для физической выносливости.

Кроме того, пользователи рекомендовали не стесняться странных звуков и не пытаться подражать героям фильмов для взрослых.

Наконец, много реакций собрали советы стричь ногти перед сексом — и делать это правильно.

Любовь,
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