Опытные мужчины и женщины дали советы новичкам в сексе

Пользователи Reddit рассказали, какие дружеские советы могли бы дать новичкам в сексе. Своими рекомендациями для неопытных они поделились в подразделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Популярными рекомендациями опытных мужчин и женщин стали: тренировать пошлые шутки и стойку в планке. Первое посоветовали для облегчения общения, второе — для физической выносливости.

Кроме того, пользователи рекомендовали не стесняться странных звуков и не пытаться подражать героям фильмов для взрослых.