Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с сирийским мальчиком Набилем Саидом после землетрясения в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

6 февраля Саид в соцсети обратился к спасателям с просьбой помочь рабочим, пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,2 балла. Позже он сказал спасателям, что хочет встретиться со своим кумиром Роналду. Он был приглашён на матч «Аль-Наср» — «Аль-Батин» (3:1). Перед началом матча Криштиану встретился с Набилем, дал ему «пять» и крепко обнял.