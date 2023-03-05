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25 минут назад

Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с сирийским мальчиком Набилем Саидом после землетрясения в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

6 февраля Саид в соцсети обратился к спасателям с просьбой помочь рабочим, пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,2 балла. Позже он сказал спасателям, что хочет встретиться со своим кумиром Роналду. Он был приглашён на матч «Аль-Наср» — «Аль-Батин» (3:1). Перед началом матча Криштиану встретился с Набилем, дал ему «пять» и крепко обнял.

«Когда я увидел Роналду, подумал, что это сон. Сам не поверил. Когда этот сон закончится, я не знал. Молю Бога, чтобы это был не сон. Я бы хотел, чтобы все увидели Роналду. Он очень хороший человек», — сказал Саид изданию.

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