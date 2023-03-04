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1 час назад

Три неожиданных признака, что партнер вам изменяет

Super.ru

Не откроем Америку, если скажем, что измена — вещь крайне травмирующая. Настолько, что порой мы закрываем глаза даже на явные признаки адюльтера. Кто угодно, думаем мы, только не этот человек. У него нет времени на глупости: он работает на трех работах, ходит в секцию шашек, а по ночам у него тренировки по плаванию. Этот материал — шпаргалка для тех, кто предпочитает знать правду вместо того, чтобы прятать голову в песок.

Три неожиданных признака, что партнер вам изменяет
Фото: Super.ruSuper.ru

Он подозревает вас в измене

Во-первых, потому что собственные прегрешения он будет волей-неволей проецировать на вас. Во-вторых, потому что лучшая защита — это нападение. Доктор философских , специалист в области сексуального здоровья Лиза Лоулесс уверена, что чрезмерная подозрительность и обвинения могут оказаться манипуляцией, направленной на то, чтобы переложить вину с изменщика.

Раньше вы говорили обо всем подряд, а теперь он ничем с вами не делится

Еще свежи в памяти времена, когда вы вместе обсуждали любое событие в жизни друг друга, а теперь на вопрос «Как прошел день?» вы все чаще слышите: «Да ничего особенного»? Дело плохо, считает Раффи Билек, директор Балтиморского терапевтического центра: «Желание посвящать человека в свою жизнь — индикатор близости и доверия. Если его нет, возможно, вашему партнеру подсознательно хочется от вас закрыться. Вдобавок ко всему он может попросту бояться сболтнуть лишнего».

Он не радуется подаркам и сюрпризам

Нет, то есть он, конечно, вас благодарит, но как-то натянуто, с ноткой печали. Причиной может быть все то же чувство вины, говорит психолог Дженнифер Келман. «Попытка отказаться от подарка может быть продиктована чувством, что он не заслужен, или невозможностью ответить на внимание должным образом», — предупреждает эксперт.

Любовь,
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