Три неожиданных признака, что партнер вам изменяет

Не откроем Америку, если скажем, что измена — вещь крайне травмирующая. Настолько, что порой мы закрываем глаза даже на явные признаки адюльтера. Кто угодно, думаем мы, только не этот человек. У него нет времени на глупости: он работает на трех работах, ходит в секцию шашек, а по ночам у него тренировки по плаванию. Этот материал — шпаргалка для тех, кто предпочитает знать правду вместо того, чтобы прятать голову в песок.

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Он подозревает вас в измене

Во-первых, потому что собственные прегрешения он будет волей-неволей проецировать на вас. Во-вторых, потому что лучшая защита — это нападение. Доктор философских , специалист в области сексуального здоровья Лиза Лоулесс уверена, что чрезмерная подозрительность и обвинения могут оказаться манипуляцией, направленной на то, чтобы переложить вину с изменщика.

Раньше вы говорили обо всем подряд, а теперь он ничем с вами не делится

Еще свежи в памяти времена, когда вы вместе обсуждали любое событие в жизни друг друга, а теперь на вопрос «Как прошел день?» вы все чаще слышите: «Да ничего особенного»? Дело плохо, считает Раффи Билек, директор Балтиморского терапевтического центра: «Желание посвящать человека в свою жизнь — индикатор близости и доверия. Если его нет, возможно, вашему партнеру подсознательно хочется от вас закрыться. Вдобавок ко всему он может попросту бояться сболтнуть лишнего».

Он не радуется подаркам и сюрпризам