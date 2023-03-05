30 СМС любимому человеку, если вас разделяет расстояние

«Разлука для любви, как ветер для огня — маленькую любовь она тушит, а большую раздувает ещё сильнее», – Александр Куприн.

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Порой бывает так, что два любящих человека вынуждены находиться в разлуке. Командировки, учёба, отпуск, деловые поездки – расстояние, порой, становится непростым испытанием для отношений.

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Однако, отношения на расстоянии важно и нужно поддерживать. Разговоры по видеосвязи и пожелания доброго утра, конечно, классика. Но можно разнообразить общение и неожиданными сообщениями в течение дня.

Чтобы не писать банальные «люблю, скучаю, целую», нужно подготовиться и постараться вложить душу в каждую букву вашего послания.

А для тех, кто не знает, что написать своему возлюбленному, мы подготовили 30 готовых СМС для огонька в ваших отношениях.

30 смс для отношений на расстоянии

Вдохновляющие сообщения о любви на расстоянии содержат мощное послание всего в нескольких словах. Это один из идеальных способов сказать ему, что он для вас очень много значит, ведь такой простой жест способен сделать день вашего партнёра чуть лучше и ярче.

«Никакое расстояние не может разлучить нас, если мы по-настоящему любим». «Любовь – это дружба, которая загорелась. Это спокойное понимание, взаимное доверие, умение делиться и прощать. Это верность в хорошие и плохие времена. Она довольствуется меньшим, чем совершенство, и делает скидку на человеческие слабости». «Настоящую любовь нельзя найти там, где её нет, и нельзя отрицать её там, где она есть». «Ты – та часть меня, которая мне всегда будет нужна». «Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе». «Ты – зеница моего ока, центр моего мира. Я хочу быть с тобой вечно». «Твоё имя запечатлено в моём сердце. Всё, что я делаю, напоминает мне о тебе. Люблю тебя всегда». «Ты скрашиваешь мой день, как никто другой. Скоро увидимся, и я обниму тебя крепко-крепко». «Даже если расстояние разделяет нас, я всегда рядом с тобой». «Истинная любовь делает нас непобедимыми и даёт нам силы завоевать мир. Твоя любовь даёт мне силу достичь невозможного, спасибо тебе, мой ангел, за то, что подарил мне всё счастье этого мира». «Счастье – это просыпаться посреди ночи и чувствовать тепло любимого человека рядом с собой. Хочу поскорее тебя обнять». «Твоё отсутствие не научило меня быть одному; оно просто показало мне, что, когда мы вместе, мы отбрасываем единую тень на стену». «Я существую в двух местах: здесь и там, где находишься ты». «Ты знаешь, нас связывает чистая любовь. Ведь независимо от того, как далеко ты от меня, ты всё равно заставляешь меня улыбаться». «Я скучаю по тебе всем своим сердцем, и всё, чего я хочу прямо сейчас, – это чтобы ты был здесь, со мной, обнимал и радовал меня своим теплом. Я люблю тебя и очень по тебе скучаю». «Расстояние никогда не разделяет два сердца, которым действительно небезразлично, потому что наши воспоминания простираются на мили, и через несколько секунд мы уже там. Но всякий раз, когда мне становится грустно, потому что я скучаю по тебе, я напоминаю себе, как мне повезло, что у меня есть кто-то такой особенный, по кому я могу скучать». «Я всегда думаю о тебе, а ночью я строю себе тёплое гнёздышко из вещей, которые я помню, и плаваю в твоей сладости до утра». «Мысли о тебе не дают мне уснуть. Мечты о тебе не дают мне уснуть. То, что я с тобой, поддерживает во мне жизнь». «Я люблю тебя, потому что люблю. Для любви мне не нужно никаких причин». «Я люблю тебя со всей твоей добротой и недостатками. Я люблю тебя такой, какая ты есть, и всегда молюсь за твоё счастье и успех». «На самом деле мне не нужно произносить три волшебных слова, чтобы показать тебе свою любовь. Я всегда рядом с тобой, несмотря ни на что, и ты можешь быть уверен, что я никогда не отпущу твою руку. Люблю тебя всегда». «Моё сердце бьётся быстрее, когда ты берёшь меня за руку, моя любовь становится сильнее, когда ты прикасаешься к моей душе». «Я тот, кто я есть, благодаря тебе. Ты — каждая причина, каждая надежда и каждая мечта, которые у меня когда-либо были». «Во всём мире нет для меня сердца, подобного твоему. Во всём мире нет такой любви к тебе, как моя». «Я люблю тебя не потому, что ты совершенен, я люблю тебя, несмотря на то, что это не так». «Из чего бы ни были сделаны наши души, твоя и моя — одно и то же». «Величайшее счастье в жизни – это убеждённость в том, что мы любимы; любимы ради нас самих, или, скорее, любимы вопреки нам самим». «Думая о нашей последней встрече, у меня на глаза наворачиваются слёзы. Но это расстояние научило меня одной вещи — любовь приходит во всех формах. Даже если мы находимся за много километров друг от друга, моё сердце всегда с тобой. С нетерпением жду встречи с тобой, любовь моя, и крепко тебя обнимаю». «Химия – это когда ты касаешься моей руки и разжигаешь огонь в моём разуме». «Я очень сильно скучаю. Пожалуйста, приходи ко мне во сне чаще, и оставайся со мной до утра».

Слова – мощный инструмент, используйте его правильно. Отправить трогательное и искреннее сообщение любимому человеку – это не только способ поддерживать связь между вами. Это особенная искра, это забота и внимание.