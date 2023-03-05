30 СМС любимому человеку, если вас разделяет расстояние

«Разлука для любви, как ветер для огня — маленькую любовь она тушит, а большую раздувает ещё сильнее», – Александр Куприн.
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Порой бывает так, что два любящих человека вынуждены находиться в разлуке. Командировки, учёба, отпуск, деловые поездки – расстояние, порой, становится непростым испытанием для отношений.
Однако, отношения на расстоянии важно и нужно поддерживать. Разговоры по видеосвязи и пожелания доброго утра, конечно, классика. Но можно разнообразить общение и неожиданными сообщениями в течение дня.
Чтобы не писать банальные «люблю, скучаю, целую», нужно подготовиться и постараться вложить душу в каждую букву вашего послания.
А для тех, кто не знает, что написать своему возлюбленному, мы подготовили 30 готовых СМС для огонька в ваших отношениях.
30 смс для отношений на расстоянии
Вдохновляющие сообщения о любви на расстоянии содержат мощное послание всего в нескольких словах. Это один из идеальных способов сказать ему, что он для вас очень много значит, ведь такой простой жест способен сделать день вашего партнёра чуть лучше и ярче.
- «Никакое расстояние не может разлучить нас, если мы по-настоящему любим».
- «Любовь – это дружба, которая загорелась. Это спокойное понимание, взаимное доверие, умение делиться и прощать. Это верность в хорошие и плохие времена. Она довольствуется меньшим, чем совершенство, и делает скидку на человеческие слабости».
- «Настоящую любовь нельзя найти там, где её нет, и нельзя отрицать её там, где она есть».
- «Ты – та часть меня, которая мне всегда будет нужна».
- «Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе».
- «Ты – зеница моего ока, центр моего мира. Я хочу быть с тобой вечно».
- «Твоё имя запечатлено в моём сердце. Всё, что я делаю, напоминает мне о тебе. Люблю тебя всегда».
- «Ты скрашиваешь мой день, как никто другой. Скоро увидимся, и я обниму тебя крепко-крепко».
- «Даже если расстояние разделяет нас, я всегда рядом с тобой».
- «Истинная любовь делает нас непобедимыми и даёт нам силы завоевать мир. Твоя любовь даёт мне силу достичь невозможного, спасибо тебе, мой ангел, за то, что подарил мне всё счастье этого мира».
- «Счастье – это просыпаться посреди ночи и чувствовать тепло любимого человека рядом с собой. Хочу поскорее тебя обнять».
- «Твоё отсутствие не научило меня быть одному; оно просто показало мне, что, когда мы вместе, мы отбрасываем единую тень на стену».
- «Я существую в двух местах: здесь и там, где находишься ты».
- «Ты знаешь, нас связывает чистая любовь. Ведь независимо от того, как далеко ты от меня, ты всё равно заставляешь меня улыбаться».
- «Я скучаю по тебе всем своим сердцем, и всё, чего я хочу прямо сейчас, – это чтобы ты был здесь, со мной, обнимал и радовал меня своим теплом. Я люблю тебя и очень по тебе скучаю».
- «Расстояние никогда не разделяет два сердца, которым действительно небезразлично, потому что наши воспоминания простираются на мили, и через несколько секунд мы уже там. Но всякий раз, когда мне становится грустно, потому что я скучаю по тебе, я напоминаю себе, как мне повезло, что у меня есть кто-то такой особенный, по кому я могу скучать».
- «Я всегда думаю о тебе, а ночью я строю себе тёплое гнёздышко из вещей, которые я помню, и плаваю в твоей сладости до утра».
- «Мысли о тебе не дают мне уснуть. Мечты о тебе не дают мне уснуть. То, что я с тобой, поддерживает во мне жизнь».
- «Я люблю тебя, потому что люблю. Для любви мне не нужно никаких причин».
- «Я люблю тебя со всей твоей добротой и недостатками. Я люблю тебя такой, какая ты есть, и всегда молюсь за твоё счастье и успех».
- «На самом деле мне не нужно произносить три волшебных слова, чтобы показать тебе свою любовь. Я всегда рядом с тобой, несмотря ни на что, и ты можешь быть уверен, что я никогда не отпущу твою руку. Люблю тебя всегда».
- «Моё сердце бьётся быстрее, когда ты берёшь меня за руку, моя любовь становится сильнее, когда ты прикасаешься к моей душе».
- «Я тот, кто я есть, благодаря тебе. Ты — каждая причина, каждая надежда и каждая мечта, которые у меня когда-либо были».
- «Во всём мире нет для меня сердца, подобного твоему. Во всём мире нет такой любви к тебе, как моя».
- «Я люблю тебя не потому, что ты совершенен, я люблю тебя, несмотря на то, что это не так».
- «Из чего бы ни были сделаны наши души, твоя и моя — одно и то же».
- «Величайшее счастье в жизни – это убеждённость в том, что мы любимы; любимы ради нас самих, или, скорее, любимы вопреки нам самим».
- «Думая о нашей последней встрече, у меня на глаза наворачиваются слёзы. Но это расстояние научило меня одной вещи — любовь приходит во всех формах. Даже если мы находимся за много километров друг от друга, моё сердце всегда с тобой. С нетерпением жду встречи с тобой, любовь моя, и крепко тебя обнимаю».
- «Химия – это когда ты касаешься моей руки и разжигаешь огонь в моём разуме».
- «Я очень сильно скучаю. Пожалуйста, приходи ко мне во сне чаще, и оставайся со мной до утра».
Слова – мощный инструмент, используйте его правильно. Отправить трогательное и искреннее сообщение любимому человеку – это не только способ поддерживать связь между вами. Это особенная искра, это забота и внимание.
Поддерживайте друг друга, несмотря на километры между вами. Берегите свои чувства. Такими простыми, но в то же время искренними сообщениями, вы можете решать проблемы, поддерживать связь и быть рядом, даже находясь на разных континентах.