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2 часа назад

Подруги-москвички подозревают, что в Турции их накачали наркотиками и изнасиловали

Газета.Ruиещё 2

Отдыхавшие в Турции подруги-москвички обвинили сотрудника отеля и его друга в изнасиловании, сообщается в Telegram-канале Mash. Подруги работают официантками в дорогом ресторане Москвы. Вместе они решили поехать в отпуск в Турцию. Там девушки захотели посетить ночной клуб и спросили у сотрудника отеля, куда им лучше пойти. Тогда молодой человек пообещал вместе с другом организовать отдых и обеспечить москвичкам безопасность. Девушки согласились и отправились вместе с новыми знакомыми в клуб. В заведении москвички выпили коктейли и потеряли сознание. Что происходило дальше, девушки помнят смутно. Подруги вернулись в Москву, они никому не рассказывали о произошедшем. Однако родители надавили на них, чтобы узнать, почему девушки не отвечали на звонки два дня. Потерпевшие написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в коктейли девушкам подсыпали наркотики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее в Якутии женщина обвинила местного депутата в изнасиловании.

Подруги-москвички подозревают, что в Турции их накачали наркотиками и изнасиловали
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Любовь,
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