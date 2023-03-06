Назван способ получать удовольствие от секса в любом возрасте

Снять стресс и научиться получать удовольствие от секса в любом возрасте можно с помощью особого дыхания, уверяет психотерапевт Нэн Уайз. Неожиданный способ она назвала в авторской колонке для Psychology Today.

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Секс полезен и для тела, и для душевного равновесия, отметила психотерапевт. По ее словам, во время интимной близости мозг насыщается кислородом, процессы в нем начинают происходить быстрее, в организме вырабатываются отвечающие за счастье гормоны. Однако стресс и тревога могут лишить человека способности получать радость от секса, предупредила Уайз.

Психотерапевт констатировала: в настоящее время сексуальная жизнь многих людей подвержена «депрессии». Не последнюю роль в этом играют пандемия коронавируса и стремительный рост количества тревожных расстройств. Также на личной жизни миллионов людей по всему миру сказываются навязываемые обществом комплексы.

Уйаз отметила, что справиться с ежедневным стрессом, основной преградой на пути к сексуальному удовольствию, поможет специальная техника дыхания. Ей нужно заниматься несколько раз в день по пять минут. Регулярные упражнения помогут натренировать парасимпатическую нервную систему.