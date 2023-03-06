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3 часа назад

Психолог объяснил отсутствие сексуального влечения к идеальному партнеру

Lenta.ru

Конфликты в отношениях являются одной из самых веских причин отсутствия сексуального влечения к казалось бы идеальному партнеру. Психологи Билли Данлеви и Том Буллитс объяснили это в интервью изданию Huffpost.

Психолог объяснил отсутствие сексуального влечения к идеальному партнеру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За советом к психологам обратилась женщина по имени Джой, признавшаяся, что после трех лет отношений не чувствует сексуальной тяги к партнеру. До этого она пережила два развода с самовлюбленными мужчинами.

По словам Буллитса, такие эмоции нормальны и могут возникнуть на любой стадии отношений даже у тех, кого первоначально сильно тянуло к избраннику. Чувства Джой он объяснил ее раненой самооценкой в прошлых браках. По словам психолога, она привыкла, что к ней обращались плохо, и считала это нормой, а теперь ее представления об отношениях не совпадают с реальностью.

Данлеви имеет другую точку зрения. Он уверен, что отторжение партнера может быть вызвано стрессом на работе, проблемами со здоровьем и конфликты в отношениях.

Психологи посоветовали женщине обратиться за консультацией к специалистам по отношениям, чтобы изучить прошлые травмы и оценить их влияние на настоящее. Однако главное, по их мнению, обо всем рассказать партнеру. «Объясните, что вы переживаете что-то из прошлого. Вместо того чтобы чувствовать вину перед ним, поговорите и попросите его помощи, любви и поддержки», — напутствовали Данлеви и Буллитс.

Любовь,Евгения Морозова,
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