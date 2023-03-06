Психолог объяснил отсутствие сексуального влечения к идеальному партнеру

Конфликты в отношениях являются одной из самых веских причин отсутствия сексуального влечения к казалось бы идеальному партнеру. Психологи Билли Данлеви и Том Буллитс объяснили это в интервью изданию Huffpost.

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За советом к психологам обратилась женщина по имени Джой, признавшаяся, что после трех лет отношений не чувствует сексуальной тяги к партнеру. До этого она пережила два развода с самовлюбленными мужчинами.

По словам Буллитса, такие эмоции нормальны и могут возникнуть на любой стадии отношений даже у тех, кого первоначально сильно тянуло к избраннику. Чувства Джой он объяснил ее раненой самооценкой в прошлых браках. По словам психолога, она привыкла, что к ней обращались плохо, и считала это нормой, а теперь ее представления об отношениях не совпадают с реальностью.

Данлеви имеет другую точку зрения. Он уверен, что отторжение партнера может быть вызвано стрессом на работе, проблемами со здоровьем и конфликты в отношениях.