Назван процент считающих идеальную женщину нежной домохозяйкой россиян

Образовательная компания «Нетология» провела исследование и выяснила, что 20 процентов россиян и россиянок видят идеальную современную женщину нежной, ухоженной и заботливой домохозяйкой. Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Примечательно, что такой ответ дали 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин. «Сильной, стойкой, уверенной в себе бизнесвумен» увидели идеальную женщину только 15,5 процента респондентов. В то же время почти половина опрошенных (41 процент) заявили, что современная женщина никому ничего не должна.

Также, согласно данным аналитиков, мужчин и женщин практически в одинаковой степени раздражают одни и те же стереотипы о 8 Марта.

53 и 60 процентов россиян и россиянок соответственно самым раздражающим стереотипом назвали предрассудок, что только в Международный женский день партнеры помогают своим избранницам в домашних делах.

На второй позиции рейтинга расположилось утверждение «не рожала — не женщина», исходя из которого поздравлять нужно только матерей и бабушек. На третьем опрошенные женщины расположили стереотипные пожелания «найти наконец нормального мужчину», «стать более женственными», «почаще носить юбки и улыбаться» (53 процента), а мужчины — необходимость выполнять в этот день все женские обязанности.