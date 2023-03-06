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1 час назад

Психологи узнали, в каких ситуациях женщины не стремятся получить оргазм

Газета.Ruиещё 1

Психологи из Ратгерского университета (США) выяснили, что женщины не всегда стремятся достичь оргазма во время секса. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

В каких ситуациях женщины не стремятся получить оргазм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечают авторы работы, «разрыв в оргазме» для женщин остается актуальной проблемой гендерного равенства. Предыдущие исследования показали, что женщины, которые преследуют оргазм как цель, с большей вероятностью его достигают. Однако, как оказалось, гетеросексуальные женщины меняют свою цель достижения оргазма в зависимости от сексуальных контактов.

Так, если женщины считают, что гипотетический сексуальный контакт будет «быстрым», то их намерение достичь оргазма ниже по сравнению с ситуациями, когда торопиться не нужно. Если партнер был эгоистичным, то женщины также не были заинтересованы в получении оргазма.

«Эти результаты показывают, что женщины меняют свое стремление к оргазму в зависимости от сигналов, которые показывают вероятность его достижения», – отметили ученые.

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