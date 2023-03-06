Ученые обнаружили пользу йоги для сексуального здоровья мужчин

В обзоре, проведённом Университетом Англии Раскина, рассматривались только мужчины, страдающие преждевременной эякуляцией. Эякуляция считалась преждевременной главным образом на основе ожиданий самих мужчин, чаще всего секс у них продолжался менее трёх минут или одной минуты.

Физическую активность следует рассматривать как способ улучшения сексуальных возможностей, заключают авторы обзора после анализа 54 исследований, в которых приняли участие 3485 мужчин. Так, в одном из исследований участники бегали не менее 30 минут в день в течение пяти дней в неделю. В среднем продолжительность их полового акта выросла с 39 секунд до более чем трёх минут. В другой научной работе 26 мужчин занимались йогой в течение 12 недель. Продолжительность секса у них увеличилась более чем в три раза, в среднем с чуть менее 26 секунд до почти полутора минут.