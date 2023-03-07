Назван способ сделать секс более страстным

Писательница и журналист Кловер Строуд назвала способ, который помог ей сделать секс более страстным, а отношения с мужем — более близкими. В авторской колонке для Daily Mail она рассказала, что для этого ей пришлось бросить пить.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

46-летняя Строуд призналась, что последний раз употребляла алкоголь 18 месяцев назад. После отказа от спиртных напитков она стала спокойнее и перестала реагировать на раздражающие мелочи. Ее внешность тоже стала другой.

«Люди обсуждают мою сияющую кожу. Она стала такой красивой не только из-за здорового образа жизни, но и из-за потрясающего секса», — говорит она.

Строуд поняла, что без алкоголя лучше справляется с уходом за пятью детьми, ее отношения с мужем Питом стали более душевными, а сексуальная жизнь — насыщенной.

Женщина добавила, что последние полтора года ее чувства не затуманены выпивкой, и она стала честнее с собой и окружающими.

«Если я устала, то говорю, что хочу принять ванну и лечь спать пораньше. Если хочу секса, то проявляю активность. Наши дети уже не малыши. Когда они заняты своими делами в своих комнатах, я запираю нашу комнату на замок без зазрения совести», — говорит многодетная мать.

Строуд уверена, что, вопреки расхожему представлению, алкоголь не делает жизнь яркой и дикой, а притупляет ее. Писательница добавила, что борьба с привычкой ежедневно выпивать вино или водку далась ей нелегко. Тягу к алкоголю приходилось перебивать большим количеством шоколада, горячими ваннами и сексом.