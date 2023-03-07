3 темы на первом свидании, которые испортят о вас впечатление

Если 8 Марта вас пригласил на встречу поклонник, избегайте таких разговоров!

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Возможно, в главный женский день вы отправитесь ни много ни мало на первое свидание с мужчиной, который все же решился сделать первый шаг. Но, чтобы ваше свидание не стало последним, мы рекомендуем очертить круг тем, запретных при первой романтической встрече.

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Деньги

Тема, безусловно, занимательная и важная, но только в том случае, если вы успели присмотреться друг к другу и готовы продолжать отношения. Разговоры о зарплате на первом романтическом ужине, да еще и с упором на то, что кто-то из вас не рассматривает единоличные финансовые вливания в семью, могут оставить серьезный осадок. На свидании важно максимально расслабиться и дать партнеру почувствовать себя в комфортной атмосфере. Поговорите об увлечениях друг друга и попытайтесь понять, какие темы вызывают максимальный интерес со стороны вашего собеседника, также дайте понять, о чем вам хотелось бы поговорить в данной ситуации, так вы избежите неловкости и вечер точно не будет испорчен.

Секс

Еще одна опасная тема на первом свидании. Естественно, если вы изначально не договорились о том, чем ваше свидание закончится, однако мы говорим о классической первой встрече в романтической обстановке. Кажется, что интимные разговоры должны внести искру, и все же психологи уверяют, что далеко не все мужчины готовы испытать сексуальный напор от женщины на первом свидании. Вы можете, сами того не заметив, снизить свою ценность в глазах мужчины, и рассматривать вас для серьезных отношений в будущем он уже не сможет.

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