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1 час назад

Сексолог Миллер: не стоит говорить банальности на 8 Марта

Секрет Фирмы

Счастья, здоровья, любви! Это своеобразная поздравительная троица, которую произносит каждый второй, кому выпала честь толкать тосты или передавать пожелания. Прелесть этих слов в их универсальности, ведь они подходят к абсолютно любому событию. Ну кто не хочет быть счастливым, здоровым и любимым? Вот только не всегда эти слова уместны. Может, девушка любит именно вас, а пустые пожелания её ранят.

Сексолог Миллер: не стоит говорить банальности на 8 Марта
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сексолог Александра Миллер посоветовала мужчинами не желать женщинам любви на 8 Марта. По её словам, такой, казалось бы, добрый жест может оказаться довольно опрометчивым. Дело в том, что эти слова часто звучат от тех, кто сам может быть потенциальным поклонником. Логично, что он и должен дарить ту самую любовь.

«По незнанию, неумению, мужчины часто говорят глупости и банальности. <...> Лучше обходить такие моменты», — заметила сексолог в разговоре с News.ru.

Миллер заключила, что чаще всего в такие неловкие ситуации попадают школьники и люди, которых не сильно колышет восприятие их слов. Ранее психотерапевт Наталья Наумова посоветовала мужчинам не выдумывать ничего особенного с подарком на 8 Марта. Но формально подходить к празднику тоже не стоит.

Любовь,Наталья Наумова,
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