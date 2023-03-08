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2 часа назад

Психолог Коваленко: беспричинная ревность партнёра может указывать на измену

Секрет Фирмы

Хотя на самом деле маркеров, которые позволяют заподозрить, что ваша половинка ходит налево, больше. Это могут быть отчуждённость в отношениях, редкий секс или несправедливые придирки. Обо всём, на что стоит обратить внимание, изданию Pravda.ru рассказала психолог Инна Коваленко.

Беспричинная ревность партнера может указывать на измену
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, есть несколько моментов, которые могут выдать изменника. Во-первых, это телефон. У тех, кому есть что скрывать, он чаще всего лежит экраном вниз или заблокирован. На просьбу взять гаджет, чтобы что-то поискать в телефоне, человек реагирует агрессивно.

Также стоит призадуматься, если партнёр стремится уединиться со смартфоном— в ванной, например, или неожиданно идёт за чем-то в магазин.

Во-вторых, насторожить должно повышенное внимание человека к своему внешнему виду — будь то использование парфюма, занятия спортом или смена имиджа. Особенно если раньше его эти вопросы не парили.

В-третьих, измена обычно приводит к отчуждению в отношениях. Всё общение с партнёром сводится к решению бытовых вопросов, а поговорить по душам больше не получается. Вторая половинка становится будто не родным человеком, забывает про семейные даты.

В то же время неожиданный интерес к вам со стороны партнёра — тоже не всегда норма. Если он задаривает подарками или осыпает комплиментами, возможно, вас пытаются просто отвлечь. Также среди тревожных звоночков — редкий секс, оскорбления и придирки со стороны партнёра, беспричинная смена настроения, задержки на работе, частые командировки, ревность.

Последнее происходит потому, что человек пытается переложить на вас свою вину. Становиться параноиком и следить за вашей половинкой не нужно. Особенно если его режим дня или поведение такими были изначально. А вот если эти нюансы наблюдаются уже не первый день и в разных формах — стоит задуматься. В случае чего будьте готовы принять горькую правду. О том, как реагировать на измену, «Секрет» рассказывал тут .

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