Беспричинная ревность партнера может указывать на измену

Хотя на самом деле маркеров, которые позволяют заподозрить, что ваша половинка ходит налево, больше. Это могут быть отчуждённость в отношениях, редкий секс или несправедливые придирки. Обо всём, на что стоит обратить внимание, изданию Pravda.ru рассказала психолог Инна Коваленко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, есть несколько моментов, которые могут выдать изменника. Во-первых, это телефон. У тех, кому есть что скрывать, он чаще всего лежит экраном вниз или заблокирован. На просьбу взять гаджет, чтобы что-то поискать в телефоне, человек реагирует агрессивно.

Также стоит призадуматься, если партнёр стремится уединиться со смартфоном— в ванной, например, или неожиданно идёт за чем-то в магазин.

Во-вторых, насторожить должно повышенное внимание человека к своему внешнему виду — будь то использование парфюма, занятия спортом или смена имиджа. Особенно если раньше его эти вопросы не парили.

В-третьих, измена обычно приводит к отчуждению в отношениях. Всё общение с партнёром сводится к решению бытовых вопросов, а поговорить по душам больше не получается. Вторая половинка становится будто не родным человеком, забывает про семейные даты.

В то же время неожиданный интерес к вам со стороны партнёра — тоже не всегда норма. Если он задаривает подарками или осыпает комплиментами, возможно, вас пытаются просто отвлечь. Также среди тревожных звоночков — редкий секс, оскорбления и придирки со стороны партнёра, беспричинная смена настроения, задержки на работе, частые командировки, ревность.